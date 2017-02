(VIDEO) BANE IVANOVIĆ PREDSTAVLJEN U RUSIJI: Srećan sam što sam došao u veliki klub kakav je Zenit

"Srećan sam što sam došao u veliki klub kakav je Zenit. Nadam se da ćemo imati uspeha. Kada sam čuo da je klub zainteresovan, u prvi mah nisam o tome mnogo razmišljao, ali sam se nadao da ću se vratiti u Rusiju i igrati. Motivisan sam i mislim da mogu da odigram još mnogo sezona na visokom nivou. Uzbudjen sam što sam ovde, sve je prošlo glatko", rekao je Ivanović za sajt Zenita.





Kapiten reprezentacije Srbije Ivanović je posle devet godina u Čelsiju prešao u Zenit. On se tako vratio u Rusiju, gde je od 2006. do 2008. godine igrao za Lokomotivu iz Moskve.Upitan na kojoj poziciji više voli da igra, na desnom beku ili centralnog defanzivca, Ivanović je rekao da je srećan samo kada igra."Srećan sam i kada sam na desnoj strani i kada sam centralni defanzivac. To je pitanje za trenera, ali ja sam zadovoljan kada igram, nije važno na kojoj poziciji", naveo je on.Dres sa brojem dva, koji je nosio u Čelsiju, u Zenitu je zauzet, a 32-godišnji fudbaler rekao je da to nije najvažnija stvar."Moram da se naviknem na ekipu i da budem fizički spreman za važne utakmice. Broj na dresu nije najvažnija stvar u ovom trenutku", rekao je on.Upitan da li voli košarku i da li zna da u Zenitovom timu igra srpski košarkaš Stefan Marković, Ivanović je odgovorio potvrdno."Gledam i volim košarku, znam da Stefan igra ovde i nadam se da će imati mnogo uspeha, kao i mi", rekao je Ivanović.Ivanović je karijeru počeo u Sremu, a igrao je i za OFK Beograd, odakle je prešao u Lokomotivu, a odatle u Čelsi. On je sa londonskim klubom imao mnogo uspeha, osvojio je dve Premijer lige, tri FA kupa, Ligu šampiona, Ligu Evropa, Liga kup i Komjuniti Šild.Za Čelsi je odigrao 376 utakmica i postigao 34 golova.





Autor: Agencija BETA