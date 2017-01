EKSKLUZIVNO: Pogledajte prvi selfi Branislava Ivanovića u novom klubu

Ivanović je doputovao jutros u Sankt Petersburg, a već je prošao medicinske preglede u ruskom klubu.



Srpski fudbaler će potpisati višegodišnji ugovor sa Zenitom po kome će godišnje zarađivati 3,2 miliona evra, plus bonuse, ukoliko ruski klub uđe bar u četvrtfinale nekog od evropskih takmičenja.





Ivanović, koji će uskoro napuniti 33 godine, igrao je u Rusiji i to za Lokomotivu od 2006. do 2008. godine. On je bio član Čelsija od 2008. godine, a za londonski klub odigrao je 376 utakmica i postigao je 34 gola.Ivanović je već napravio selfi u dresu novog kluba.

Autor: Kurir sport