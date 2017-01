(VIDEO) REMI PO MERI ČELSIJA Ibrahimović spasao Junajted poraza u najvećem derbiju engleskog fudbala

Prvu priliku na utakmici imao je Junajted u 18. minutu. Lovren je vratio loptu do Minjolea, koji je pogodio Ibrahimovića. Lopta se od Šveđanina odbila preko gola Liverpula. Samo minut kasnije nova šansa za Junajted. Pogba je iz izgledne šanse šutirao pored gola.





Liverpul je poveo u 27. minutu. Pogba je igrao rukom u duelu sa Lovrenom, a precizan sa 11 metara bio je Milner. Domaći su potom krenuli angažovanije, a Ibrahimović u 33. minutu nije uspeo iz slobodnog udarca da iznenadi Minjolea. Do kraja prvog poluvremena, Junajted je imao još jednu šansu i to preko Mhitarijana, ali je Minjole bio siguran.

Liverpul je imao šansu na startu drugog poluvremena, ali je Origi bio neprecizan. Junajted je u 55. minutu preko Martijala imao još jednu veliku priliku, ali i dalje nema promene rezultata.Domaći su stigli do izjednačenja u 84. minutu. Felaini je glavom prebacio Minjolea, ali je pogodio stativu. Lopta se odbila do Valensije, koji je prosledio do Ibrahimovića kome nije bilo teško da zatrese mrežu rivala. Međutim, ostaje dilema da li je Valensija u začetku akcije bio u ofsajdu.To je napadaču "djavola" bio 14. gol u sezoni, tako da sada deli prvo mesto liste strelaca sa Dijegom Kostom iz Čelsija i Aleksisom Sančesom iz Arsenala.

Liverpul je treći na tabeli sa 45 bodova, dok je Mančester junajted šesti sa 40. Čelsi je prvi sa 52 boda.

http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Kurir sport,Foto: Reuters