DŽIKIĆ: I FMP i Partizan su čuvali nešto za polufinale

Trener košarkaša Partizana Aleksandar Džikić rekao je da ni FMP ni crno-beli nisu odigrali najpametniju utakmicu u Železniku i istakao da su obe ekipe "čuvale nešto" za polufinale Super lige Srbije.

Košarkaši Partizana pobedili su sinoć FMP u Železniku sa 85:71, u pretposlednjem kolu Super lige.

"I oni i mi znamo da igramo jedni protiv drugih u polufinalu. Da li smo i jedni i drugi igrali najpametnije, najbolje i sve ono što hoćemo? Ne! Tu nema dileme. Apsolutno nemam dilemu da li su oni nešto čuvali za polufinale, mi smo čuvali nešto za polufinale", rekao je Džikić.

U duelu timova koji će se najverovatnije sastati i u polufinalu plej-ofa crno-beli su rano stekli dvocifrenu prednost koju su potom održavali i uvećavali.

"Generalno, bilo je perioda kad smo stvarno dobro igrali, bilo je perioda kada smo nešto ishitreno uradili i to je dosta nezahvalno kad se igra protiv FMP-a, jer su oni moćni atletski i prosto te kažnjavaju za stvari, ako ih ne uradiš kako treba. Ovo poslednje kolo protiv Mege, mi ćemo se spremati za polufinale", rekao je Džikić.

Plejmejker Partizana Stefan Pot naveo je da Partizan dobro "otvorio" utakmicu.

"Igrali smo od prvog minuta kako treba, kontrolisali skok i igrali duboko, bez nekih nerezonskih šuteva. To što smo dogovorili u svlačionici ispoštovali smo, odigrali smo konstantno jednu utakmicu od prvog do poslednjeg minuta, do kraja snažno i onako kako mi hoćemo", rekao je Pot.

Crno-beli su drugi na tabeli Super lige Srbije sa 12 pobeda i jednim porazom, dok je FMP treći sa skorom 8-5.

Partizan u poslednjem kolu regularnog dela domaćeg šampionata igra protiv Mega Leksa. Ta utakmica je na programu u subotu od 18.00 u dvorani "Aleksandar Nikolić".