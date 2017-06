(VIDEO) Džikić: Nemamo kud, moramo da pobedimo, Veličković: Saterani smo uz zid!

Trener Partizana Aleksandar Džikić rekao je da njegovi košarkaši "nemaju kuda" posle poraza od FMP-a i da moraju da pobede naredne dve utakmice, iako ne očekuje da će biti lako.



"Sad nemamo kud, moramo da pobedimo dva puta i to je to. E sad, ne očekujem da bude lako. Stvarno ne očekujem da bude lako. Šta je - tu je, ne može išta da se promeni. Spremimo glave za borbu i to je to", rekao je Džikić novinarima posle utakmice.



Partizan je na svom terenu izgubio od FMP-a sa 96:91 u prvoj utakmici polufinalne serije Super lige.









Džikić je naveo da je njegova ekipa promašila previše slobodnih bacanja i nije dobro skakala.



"Bez toga nismo mogli da potrčimo, a to je značajan deo igre protiv FMP-a. Neke stvari koje su se dešavale na terenu nevezano za igrače mi stvarno nisu jasne. Ne znam šta je cilj. Stvarno, u pojedinim momentima bilo je apsurdno. Ali, treba da rešimo neke stvari na terenu, pa će valjda i te neke druge stvari da budu drugačije", kazao je Džikić.



Upitan na šta konktetno misli, odnosno da li misli na suđenje, Džikić je odgovorio: "Ne, ne daj bože".



Partizan je u trećoj četvrtini primio 31 poen.



"Nije mi se svidela treća četvrtina. Nisu problem poeni, nego način na koji smo ih primili. Skok - faul, skok â faul, skok u napadu. Ako hoćeš da igraš za titulu, moraš da igraš čvršće. Mi znamo da oni neće da se sklone sami", rekao je Džikić.



Kapiten Partizana Novica Veličković rekao je da je njegova ekipa saterana uz zid.



"Saterani smo uz zid i moramo da reagujemo u Železniku kako bismo obezbedili treću utakmicu. Moramo da pojačamo, više da se trči. Oni su mladi momci, željni borbe i moramo da se suprostavimo tome", rekao je Veličković.



Druga utakmica polufinalne serije između Partizana i FMP-a igraće se u petak od 21.00 u Železniku.



Alimpijević: Vara se ko misli da je posao završen



Trener FMP-a Dušan Alimpijević rekao je da je srećan zbog načina na koji su njegovi košarkaši igrali u pobedi nad Partizanom, kao i da posao nije završen.



"Vrlo sam zadovoljan i srećan zbog pobede, zbog načina na koji smo razmišljali i kako smo neke male lične interese ostavali ispred hale i igrali koletivnu, fantastičnu utakmicu. Ako neko pomisli da smo završili posao, vara se. Naravno da nam ovo znači, napravili smo brejk, ali on ništa ne znači ako mi u svojoj kući ne odigramo ovako", rekao je Alimpijević novinarima posle utakmice.



"Kad neko pogleda ovih 91 primljenih poena, pomislio bi neko da nije bilo dobrih odbrana, ali mislim da smo bili fokusirani tokom čitave utakmice, osim u nekoliko navrata na Novici Veličkoviću, a on ne bi bio to što jeste da nije kaznio svaki naš pad koncentracije. Fascinantno je sa kojom energijom igra i da nije bilo njega možda bi ova utakmica i ranije bila privedena kraju", kazao je Alimpijević.



Košarkaš FMP-a Aleksa Radanov rekao je da je njegova ekipa igrala pametno i čestitao je svom timu na pobedi.



"Čestitam svom timu na pobedi, na veoma sigurnoj i pametnoj utakmici. Mislim da je bila neizvesna do kraja i da smo zasluženo pobedili. Sledi revanš u Železniku, nadam se da ćemo pružiti još jači optor i da ćemo doći do finala koje smo zaslužili i koje svi jako želimo", rekao je Radanov.



Autor: Agencija Beta , Foto: kkpartizan.rs/Dragana Stjepanović