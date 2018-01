TIMSKA POBEDA: Evo šta je Alimpijević rekao posle Žalgirisa i šta ga raduje

"Pobedili smo jedan od najčvršćih timova u Evroligi, koji je celu sezonu odigrao na vrhunskom nivou. Mi smo se za to dobro spremili. Najbitniji detalj koji se ne vidi u statistici je taj što je moj tim na terenu disao kao jedan i to me posebno raduje", rekao je Alimpijević posle utakmice.



Košarkaši Zvezde pobedili su u Beogradu Žalgiris sa 77:65 u Evroligi i prekinuli niz litvanskog tima od pet pobeda.



"Početna petorka je igrala vrlo čvrsto i uspela je da svede broj poena njihovim najboljim šuterima", rekao je on i pohvalio to što njegovi igrači nisu gubili glavu kada nije sve na terenu funkcionisalo, već su sačuvali pobednički mentalitet.



"Pobeda je utoliko veća jer sa nama nije bio Ognjen Dobrić, dok je Džejms Feldin igrao rovit i pre utakmice nije imao pravi trening", dodao je trener crveno-belih.

Alimpijević je rekao da se Zvezda za svaku utakmicu priprema na isti način, ali da to što su njegovi igrači večeras uspeli da ostvare, nije uvek moguće.

Upitan da li je pobedu doneo Dejan Davidovac, koji je pogodio tri važne "trojke", Alimpijević je rekao da bi bilo pogrešno reći da je jedan igrač doneo trijumf "jer je ovo bila timska pobeda".

On je naveo i da ne misli da je predstojeća utakmica u Podgorici protiv Budućnosti u ABA ligi ključna, već je rekao da ima još mnogo da se igra i da ne želi da nameće pritisak svojim igračima.



