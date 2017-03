(VIDEO) KRALJ DŽEJMS VIDEO MAGIJU NOVOG KRALJA: Nikola Jokić držao čas košarke šampionima NBA lige!

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Geri Haris sa 21 poenom, dok je srpski košarkaš Nikola Jokić postigao 16 poena i imao 10 skokova i 7 asistencija za 28 minuta u igri.



U redovima aktuelnog šampiona NBA lige najbolji je bio Kajri Irving sa 33 poena, dok je Lebron Džejms ubacio 18.





"Nikola neće da ustukne ni pred kim, a mislim da se to videlo kod našeg tima uopšte, bez obzira da li igramo protiv Golden Stejta, Klivlenda, Bostona, koga god. Nećemo da ustuknemo", rekao je trener Denvera Majkl Meloun posle meča.





Jokić je koš preko Džejmsa postigao na kraju serije 15:3, kojom je njegov tim došao do 16 poena prednosti, 99:83, kada je i prelomljen meč. Meloun je ocenio da je taj trenutak bio prelomni u začetku mlade karijere srpskog internacionalca.

"Lebron će ostati upamćen kao jedan od najboljih igrača koji je ikada igrao ovu igru. To je bila kao borba teškaša, a Nikola ga je terao na povlačenje do kraja. Mislim da je publika bila oduševljena i slavila jer je to bio trenutak koji je izdvojio Nikolu. Siguran sam da će on to pokazivati svojim unicima mnogo godina od sad", rekao je Meloun.





Denver je pobedio posle dva vezana poraza, tako da sada ima 34 pobede na osmom mestu Zapada, poslednjem koje vodi u plej-of.





Čikago je pobedio Detroit sa 117:95. Za Detroit je zaigrao srpski reprezentativac Boban Marjanović i za osam minuta na terenu iao je učinak od sedam poena i dva skoka. Markus Moris i Tobajas Heris postigli su po 14 poena za Detroit, dok je Andre Dramond utakmicu završio sa osam poena i 17 skokova. Čikago je do pobede predvodio španski internacionalac crnogorskog porekla Nikola Mirotić sa 28 poena.

U ostalim noćašnjim utakmica postignuti su sledeći rezultati: Orlando - Šarlot 102:109, Boston - Indijana 109:100, Oklahoma - Filadelfija 122:97, Vašington - Atlanta 104:100, Sakramento - Milvoki 98:116 i Juta - Njujork 108:101.

Autor: Kurir sport