OVI AMERIČKI OLIMPIJCI SE DOPINGUJU: Jedno ime će vas posebno iznenaditi!

Hakerska grupa „Fensi bers“ poslala je ruskim medijima nova dokumenta do kojih su došli njeni članovi. To je „Deklaracija o korišćenju“ Američke antidoping agencije, odnosno anketa u kojoj sportista navodi koje preparate, vitamine i slične supstance je koristio pre davanja doping uzorka.

Sve što se navodi u takvim deklaracijama je legalno sa tačke gledišta dopinga, jer ako je sportista i koristio nešto zabranjeno nema smisla da govori o tome pre objavljivanja rezultata testa. Ipak, u dokumentima koje su predstavili članovi grupe „Fensi bers“ može se naći nekoliko netrivijalnih informacija koje teraju na razmišljanje o „čistoći“ određenih sportskih zvezda.



U dokumentima se može naći ime Majkla Felpsa, 23-strukog olimpijskog šampiona u plivanju. On je naveo da je 13. aprila tokom takmičenja „Arena pro svim siris“ u gradu Mesi uzeo tri kapsule gabapentina. To je protivepileptično sredstvo koje formalno nije doping, ali ulazi u spisak zabranjenih supstanci za konje prema Međunarodnoj federaciji konjičkih sportova.



Zbog čega je Felps koristio sredstvo protiv epilepsije samo on zna. Da je bolestan od epilepsije on ne bi mogao da se bavi plivanjem u takvom obimu i ne bi postao olimpijski šampion sa najviše medalja u istoriji. Lekari preporučuju da epileptičari plivaju samo u retkim slučajevima i pod strogim nadzorom.



U istom dokumentu se nabrajaju preparati koje su borci UFC koristili 16. aprila 2016. godine na turniru u Tampi. Ruski sportista Habib Nurmagomedov, koji je pomenut u dokumentu, kazao je da je pet dana pre borbe sa Darelom Horčerom uzeo kašiku proteina od surutke.



Ruski hakeri objavili novi spisak pobednika iz Rija koji su koristili dopingMeđu pomenutim sportistima je i poznata košarkašica Suzan Bird, koja je mnogo godina igrala u Rusiji, a sa reprezentacijom SAD sedam puta je osvajala zlato na velikim takmičenjima. Prošlog aprila ona je navela da je koristila zabranjeni glukokortikosteroid kenalog. Međutim, sportistkinja je verovatno bila testirana van sezone kada je upotreba preparata dozvoljena.



Olimpijski prvak i šampion NBA sa ekipom „Golden stejt voriors“ Drejmond Grin osim multivitamina, kalcijuma i ribljeg ulja, koji nisu štetni, naveo je u deklaraciji i tegretol. Kao i gabapentin, taj preparat je lek protiv epilepsije i ne ulazi u spisak zabranjenih.



U septembru je ova grupa hakera upala u bazu Svetske doping agencije i objavila dokumente prema kojima su pojedini američki sportisti sistematski uzimali doping uz dozvolu agencije. Među njima su teniserka Serena Vilijams i gimnastičarka Simona Bejlz.



