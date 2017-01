(VIDEO) DUGE NOGE I VITAK STAS: Seksi srpska odbojkašica zapalila Daleki istok

Dugonoga, 28-godišnja Beograđanka je avanturista. Svaki slobodan trenutak koristi da istraži svaki kutak Sigapura, Indonezije...

Putevi su je vodili do divljih predela, stigla je čak i do vuklana, ali i do urbanih sredina i najmodernijih delova gradova u južnom delu Azije.

Srećom, svoje avanture ovekovečila je fotografijama i video snimcima i podelila ih sa svojim fanovima na društvenim mrežama.

Uživajte u lepotama Dalekog istoka, ali prvenstveno Ivane Nešović.

http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Kurir sport