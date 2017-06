IVANIŠEVIĆ NIJE VIŠE TRENER BERDIHA Hrvata već povezali sa Novakom: Evo šta on kaže o saradnji sa Đokovićem

Češki teniser Tomaš Berdih raskinuo je saradnju sa hrvatskim trenerom Goranom Ivaniševićem.



Berdih i Ivanišević su počeli saradnju u avgustu prošle godine. Međutim, prava saradnja njih dvojice je počela u oktobru prošle godine, pošto je Čeh imao problema sa povredama.



Berdih je bio osmi teniser sveta kada je počeo saradnju sa Ivaniševićem, a sada je 14. na ATP listi. Čeh je poražen u 2. kolu Rolan Garosa od Rusa Hačanova.



"Uživao sam i ostaćemo prijatelji. Želim mu sve najbolje u budućnosti, a ja ću pokušati da ostvarim ciljeve s mojim timom", rekao je Berdih.



Ivaniševiću je ovo drugi otkaz za manje od godinu dana, jer je 2016. posle Vimbldona prekinuo saradnju sa Marinom Čilićem.



Pojedini mediji su preneli da bi Ivanišević mogao da bude novi trener Novaka Đokovića.



"On je kao Real, već sam to govorio. Ne znam sad ništa, ali takvog igrača bi bilo teško odbiti. Videćemo, to što sam ja prekinuo sa Berdihom ne znači, Novak ima svog trenera, videćemo koliko će potrajati. Ne poznajem nijednu osobu koja bi odbila da radi s Novakom", rekao je Ivanišević u Parizu i nastavio:



"Njihova saradnja je fenomenalna, ali ne znam koliko će to trajati. Ne vidim Agasija 20-25 nedelja na Turu, ne mogu to u glavi da zamislim. Imati Agasija samo da te gleda na tribini je dobro, a još da ti je trener je još bolje. Sličnu igru s osnovne linije imaju. On je neviđeni borac i radnik. Kada ti neko ko je osvojio sve Gren slemove sedi u boksu može mnogo toga da donese. Novak već igra bolje, makar jedan odsto".



