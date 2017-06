NOLE POSLE POBEDE PROTIV ŠPANCA PRIZNAO: Uvek može bolje. Sam sebi sam najveći kritičar

Najbolji srpski teniser Novak Đoković rekao je posle pobede nad Špancem Albertom Ramosom-Vinjolasom i plasmana u četvrtfinale da ga raduje igra iz drugog i trećeg seta, kao i da se nada pobedi protiv Austrijanca Dominika Tima.



"Početak nije bio sjajan. U prvih nekoliko gemova je bilo dosta neiznuđenih grešaka. Vinjolas je bio čvrst sa osnovne linije, izašao je s jasnim planom i vizijom šta treba da uradi. Videli ste da je prvi set, koji sam dobio sa 7:5 u taj-brejku, trajao preko sat vremena. Bilo je jako tesno i mislim da je to prevagnulo celo težište meča na moju stranu", rekao je Đoković novinarima u Parizu.



"Nakon tako dugog prvog seta, imate polet koji sam ja osetio, što se videlo i u nastavku. Definitivno su drugi i treći set bili najsvetlija tačka ovog meča. Protekli su onako kako sam zamislio, kako sam poželeo. To je ohrabrujuće, ali uvek može bolje. Uvek sam sam sebi najveći kritičar", dodao je on.



Đoković se ranije danas plasirao u četvrtfinale Rolan Garosa, pošto je u četvrtom kolu pobedio Španca Alberta Ramosa-Vinjolasa u tri seta, 7:6 (5), 6:1 i 6:3. On će se u četvrtfinalu u utorak sastati sa Austrijancem Dominikom Timom.



"Trudiću se da do tog meča poradim na nekim stvarima, kako bih Timu nametnuo svoj ritam igre. Siguran sam da će biti izuzetno motivisan, da će ući agresivno kako bi uspeo da zabeleži prvu pobedu protiv mene u bitnom meču na velikom turniru. Očekivaću njegovu najbolju igru", rekao je Đoković.



Drugi teniser sveta vodi sa 5:0 u međusobnim duelima, a nedavno je u polufinalu masters turnira u Rimu pobedio Tima sa 6:1 i 6:0.



"Svestan sam da će mi sve te pobede, a pogotovo ova najsvežija iz Rima poslužiti kao psihološka prednost koju ću pokušati da iskoristim. Poznajem jako dobru njegovu igru, a pogtovo na šljaci koja je njegova omiljena podloga. Ne znam šta mu ne odgovara u mojoj igri, ali nadam se da mu ništa neće odgovarati ni za dva dana, da će jednostavno ostati tako", rekao je on.



On je kazao da Austrijancu ne sme da dozvoli da ima vreme za udarce, jer je tako on najopasniji, kao i da će najviše fokusiran biti na svoju igru, kako bi se na najbolji način pripremio.



"Kada pronađem igru kao danas iz drugog i trećeg seta u par navrata, svestan sam da onda mogu da izazovem bilo koga i da ga pobedim, što sam više puta dokazao. Na tome radim, tražim vrhunac", rekao je Đoković.



Novinare je zanimalo da li će Đoković promeniti svoj plan puta za London gde je sinoć izvršen teroristički napad u kom je ubijeno sedam, a ranjeno 48 osoba.



"Bio sam uznemiran kada sam jutros čuo za napad, a kao i svi bio sam zabrinut. To je jedan od najvećih gradova na svetu, posebno u Evropi, jedan od bitnijih gradova, a mesto na kom se dogodilo je veoma popularno... Treba da se zamislimo malo. Ali nisam razmišljao da li treba da idem u London ili ne. To može da se dogodi svuda. Ako živimo u strahu, to nije život. Mislim da privlačimo ono s čim zračimo... Ako ti je suđeno da budeš na određenom mestu u pogrešno vreme... Bože oprosti, ali to može svakom da se dogodi", rekao je Đoković.

Autor: Agencija BETA , Foto: AP