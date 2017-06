ĐOKOVIĆ SE NE PLAŠI BOMBI: Uznemiren sam zbog terorističkog napada u Londonu, ali ću igrati na Vimbldonu

Najbolji srpski teniser Novak Đoković potvrdio je da će igrati na Vimbldonu i da neće menjati plan zbog terorističkih napada u Velikoj Britaniji.



U sinoćnim terorističkim napadima, koje su u centru Londona izvele tri osobe gazeći pešake na Londonskom mostu i potom ubadajući ljude nožem kod pijace, ubijeno je sedam osoba. Od 48 ljudi, koliko ih je ranjeno u terorističkim napadima, 21 osoba je u kritičnom stanju.



"Bio sam uznemiran kada sam čuo i bio zabrinut kao i svi. To je jedan od najvećih gradova i jedno od najpopularnijih mesta u Londonu. Treba da se zamislimo, ali nisam razmišljao da li treba da idem na Vimbldon ili ne", rekao je Đoković posle pobede nad Špancem Albertom Ramosom-Vinjolasom u osmini finala Rolan Garosa.



Srpski teniser je rekao da je svestan da teroristički napadi mogu da se dese u bilo kom delu sveta.



"To ne možete da zaustavite, može da se desi bilo gde, kao što se desilo u Londonu, Parizu, Nici... Moji planovi se neće menjati za Vimbldon, ali ću biti svestan da je to moguće. Mislim da je to najbolja priprema", istakao je Đoković.



Vimbldon počinje 3. jula.



