(VIDEO, FOTO) PLAVUŠA OD KOJE ZASTAJE DAH: Ruska Srpkinja je uzor slovenske lepote, majstor je u umetničkoj gimnastici i navija za Novaka Đokovića

По моим настоящим имени и фамилии несложно догадаться ,что в Россию я "понаехала" 😎 Родилась я в Боснии и Герцеговине в очень красивом городке с названием Мостар 😍(кстати,очень рекомендую всем,кто считает,что уже всё повидал в Европе) . Мой папа из Сербии, но в тот день,когда я появилась на свет это все еще была одна большая страна Югославия 🙏🏻 Я была еще совсем малышкой,когда мы с мамой вернулись в родную для нее Россию 🇷🇺 Поэтому и паспорт у меня русский, но и про корни свои я не забываю.Во всех смыслах😉. Это фото сделано на конкурсе красоты Miss Mediterranean,на который меня пригласили представительницей Сербии 😎

A post shared by Katarina Pudar (@gornostaevanrj) on Aug 28, 2017 at 8:44am PDT