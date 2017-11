FEDERER VEĆ GLEDA KA 2018. GODINI: Očekujem izuzetne Novakove rezultate

Federer je drugi deo sezone 2016. godine propustio kako bi se oporavio od povreda kolena i leđa. On se na teren vratio tako što je prvo osvojio Australijan open, a potom i Vimbldon.

I Rafael Nadal je, takođe, 2016. godine imao velike probleme sa povredama, a ove se fenomenalno vratio osvojivši Rolan Garos i Otvoreno prvenstvo SAD.

Federerova neverovatna godina okončana je danas porazom u polufinalu završnog mastersa u Londonu od Belgijanca Davida Gofana. Ipak, on se već sada raduje narednoj sezoni i osvrnuo se na povratak na teren Đokovića, Vavrinke i Mareja.

"To je spor proces. Uzmete malo slobodnog vremena, vratite se i ponovo ste dobri. Ali, to ne ide baš tako. Povratak na teren je veliki izazov za telo, morate biti izuzetno strpljivi. Nije to tako lako", rekao je Federer, preneli su britanski mediji.

"Ali, od momaka koji su bili visoko na ATP listi i koji su osvajali gren slem turnire, očekujem izuzetne stvari. Ne bih se iznenadio da i za njih ispadne sve dobro kao za mene i Rafu", dodao je Švajcarac koji je današnjim porazom od Gofana propustio šansu da se bori za svoj sedmi, rekordni trofej na poslednjem turniru u sezoni.

Srpski teniser je drugi deo sezone propustio zbog povrede lakta, Mari zbog povrede kuka, a Vavrinka kolena.

(Beta)

