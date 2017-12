PEPE IMAZ SE HVALI DA JE NOVAKOVA TITULA NA ROLAN GAROSU NJEGOVA ZASLUGA: Mir o kojem sam mu ja govorio doveo je do toliko željene titule

Španac Pepe Imaz, koji je deo stručnog štaba Novaka Đokovića i povremeno prati našeg asa na turnirima, istakao je da dobar deo zasluga za to što je srpski igrač ovojio Rolan Garos idu upravo na njegov račun

Kontroverzni Španac, kojeg mnogi nazivaju i guruom je u intervjuu za španske medije otkrio kako je započela saradnja sa najboljim srpskim teniserom.

- Sve se desilo pre pet godina, njegov brat je bio u depresiji i nije uspevao da pronađe rešenje. Posle dva meseca Marko je počinjao da se menja i normalno je da se Novak zapitao: "Šta se to dešava ovde?". Veoma je radoznao i želeo je da zna o čemu je stvar. Nastavio je da igra i da se takmiči, ali umesto da to vidi kao agresivno takmičenje, video je sve na harmoničan način - rekao je Imaz koji smatra da je upravo ono šta je savetovao Đokoviću rezultiral titulom na Rolan Garosu.

- Igra je počela da mu evoluira. Sve to je mnogo doprinelo. Sa tim mirom o kojem sam mu ja govorio uspeo je da osvoji Rolan Garos, jedini grend slem koji mu je nedostajao. Sećam se da sam pred polufinale bio sa njim celu noć i posle skoro četiri sata "rada" kazao mi je: "Pepe, ovo je divno, tako sam blizu svog cilja, ali miran sam, nema nervoze i straha, to je impresivno" - rekao je kontroverzni Španac koji je sve to radio 's ljubavlju'.

- Posle te titule u Parizu telo mu je reklo da je dosta. To je kao da se popneš na Everest, izmoren si, i umesto da zabiješ zastavu, neko dođe i kaže ti: "Zašto se ne bi popeo još osam hiljada metara?". Telo nije bilo spremno za naredne izazove kao što je osvajanje četiri slema u istoj godini, ali on to nije poštovao - objasnio je Imaz, a zatim nastavio:

- Za mene, put ljubavi čini da se osećam dobro. Ako te neko napadne nožem, uzvrati mu milovanjem. Mogu da me zovu glupim, ali meni je draže da živim tako i iskreno me ne boli ako neko ne poštuje moj način razmišljanja - rekao je Imaz.

ANDRE AGASI NE ZNA KO JE PEPE IMAZ

Novakov glavni trener Andre Agasi nedavno je izjavio da ne zna ko je Pepe Imaz, dok sa druge strane kontroverzni Španac naglašava da je i dalje u Đokovićevom timu.

- I dalje sarađujemo na isti način kao i pre, ništa se nije promenilo. Odem na poneki turnir kada se uklopimo, kada je njemu to potrebno i kada ja osetim da će biti pozitivno. Sada će on doći ovde u Marbelju i ostaće neko vreme. Postao je otac ponovo i to je divno, pogledajte kako je organizovao vreme, sada može sve vreme da bude sa svojom ćerkicom. Univerzum je udesio stvari na fantastičan način - rekao je Imaz.

Međutim, mnogi krive upravo Imaza za Novakove neuspehe, ali Španac se ne obazire mnogo na to.

- Ne želim da se branim, ali Novak nije moj život. Jadan bih ja bio da je to slučaj. Radim sa njim pet godina, ali pojaviće se novi momak, neki Hesus ili Karlos, i sa njim ću deliti sve ovo. Moj život zavisi od ličnog rasta... Kažem da radim s Novakom već pet godina, ali ljudi kao da ne slušaju - pogledajte koje je sve uspehe ostvario za tih pet godina. I da li je onda logično da sam ja kriv? Ne verujem, ali ponavljam, neću da se pravdam jer ljubav ne treba pravdati - zaključio je Imaz.

