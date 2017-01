JELENA POBEDILA TEŠKU BOLEST: Dokićeva se vraća tenisu na Australijan openu

Dokić se oprostila od aktivne igračke karijere 2014. godine i od tada vodila bitku sa teškom bolešću.

"Po završetku karijere imala sam nekoliko tihih godina. Prijalo mi je da budem ispod radara, ali se vraćam u tenis. Razbolela sam se i morala sam da odsustvujem neko vreme. Problem sa štitnom žlezdom sam rešavala u poslednjih 18 meseci, došlo je do poboljšanja u poslednjih nekoliko meseci, dobila sam ’zeleno svetlo’, ali sada moram da se nosim sa posledicama", rekla je Dokićeva.

Dokićeva se zbog bolesti preselila u Melburn, gde će se baviti trenerskom karijerom, a na predstojećem Australijan openu radiće i kao komentator.

"To je bitka koja stvarno utiče na vaše zdravlje. Morate da ozdravite jer problemi utiču na metabolizam i telesnu težinu. Sada sam se vratila, kada se situacija poboljšala preselila sam se u Melburn. To je dobra stvar i ovde ću pokušati da se vratim u tenis. Volim mnogo ovu igru i želim da se bavim nečim što ima veze sa tenisom. Veoma sam uzbuđena zbog novog izazova, nikada do sada nisam komentarisala tako veliki turnir, posebno ne singl mečeve. To je nešto što stvarno volim i u šta imam odličan uvid. Važno je samo sve spojiti u celinu. Znam kako izgleda izaći i igrati pred 15.000 ljudi. Možda mogu da pružim nešto više jer znam kroz šta prolaze igrači", rekla je Jelena Dokić za australijske medije.

Jelena Dokić je rođena 1983. godine u osijeku. kao juniorka je osvojila US Open. U seniorskoj konkurenciji je osvojila 6 WTA turnira i 8 ITF titula u singlu i 4 u dublu. Najbolji ranking je dostigla 2002. godine kada je bila četvrta teniserka sveta. Sa Australijom je osvojila Hopman kup. Tokom karijere je zaradila oko 4.5 miliona dolara.

Autor: Kurir sport