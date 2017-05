SAŠA VIDIĆ BRUTALNO ISPROZIVAO STAJLING ALEKSANDRE RADOVIĆ: Njena reakcija je hit!

Pevačica Aleksandra Radović nedavno se našla na meti oštrih kritika modnog kreatora Saše Vidića.

Vidić nije imao lepe reči za toaletu koju je Aleksandra nosila na svom nedavnom koncertu u Beogradu.

foto: Damir Dervišagić

"Meni je Aleksandra fenomenalna zato što s jedne strane užasno kritikuje estradu, to je njoj sve šljam, a onda se na kraju obuče kao da je upravo došla na koncert "Grandovih zvezda". Ona izgleda onako kako neko ko peva kao ona ne treba da izgleda. Ovaj Betmen plašt može da vrati Eri Ojdaniću, a ovu čipku i sve to presečeno zlatom trebalo je da ostavi za "Grand" scenu", rekao je on u emisiji "Exkluziv TV Prva".

Iako je Saša svojim modnim kritikama naljutio brojne pevačice, Aleksandra nije burno reagovala.

"Pozdravljam Sašu Vidića, zahvaljujem mu se. Što se tiče tih modnih komentara i kritika, moram da priznam da mene to beskrajno zabavlja", odgovorila je ona.