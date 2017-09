SINAN ŽESTOKO O SRPSKOJ ESTRADI: Brutalno o JK i Kitiću, a ono što je rekao o Dragani će vas šokirati!

Sinan Sakić održao je spektakularni koncert na Tašmajdanu, a sad je progovorio o svim temama koje intrigiraju javnost poslednjih meseci.

Pevači kažu da na koncertima ne može da se zaradi, jel to tačno?

"Nikada nisam ulazio u organizaciju koncerata sa razmišljanjem da li ću zaraditi ili ne. Jedino što uvek želim jeste da podelim emocije sa publikom i da napravimo druženje za pamćenje, uz muziku, suze i smeh. I uvek se ispostavi da nisam na gubitku. A da se može obogatiti od koncerata - ne može”.

Zašto je bilo momenata kada si želeo da se povučeš sa estrade?

“Previše sam ja emotivan za sve zlo koje možemo sresti baveći se ovim poslom. I ponekad mi je zaista bilo mnogo teško kada se nađem na udaru a znam da to ničim nisam zaslužio. Ali onda pomislim na sve ljude koji me vole i kojima donosim lepe emocije, pa dignem glavu i nastavim dalje”.

Kada si se poslednji put našao na udaru zla i sa čije strane?

“Evo, pre nekoliko dana gomilom laži napao me je nekadašnji saradnik i osnivač Južnog vetra Mile Bas. Ne znam kako ga nije sramota, niti znam odakle mu tolika mržnja prema meni. A ja sam sve vreme verovao da u njemu ipak ima dobrote”.

On kaže da ste prekinuli saradnju jer si ti bez njegove dozvole prodao snimak sa koncerta u Banjaluci diskografu Siniši Kajmakoviću?

“To je laž. Pa ako sam ja to uradio, zašto je on dao moj album posle toga tom istom Kajmakoviću, koga sad takođe proziva da je prevarant?! Tada ga je zvala moja supruga Sabina i rekla mu da to ne radi jer sam dogovorio izdavanje sa Sašom Popovićem. On joj je odgovorio da mu ne pada na pamet da radi sa Sašom. Još je rekao Sabini da ga ne izaziva da me ne bi stavio na test koga više volim. Pa da li je on normalan?! Poredi se sa mojom ženom i majkom moje dece? To što je mene krao, varao, iskorišćavao i vređao možda bih mu nekad i oprostio, ali nju je uvredio i oklevetao, i to mu nikada neću oprostiti. Možda je i dobro što kaže da ne koristi opijate jer neće moći da se vadi na neuračunljivost kad ga budem tužio. A pozvaću i druge članove Južnog vetra da mi se pridruže. Vreme je da ga jednom ne pustimo da se izvuče nekažnjeno”.



Pa zar nisi ti pre toga Dragani Mirković zamerio što tog istog Mileta Basa ne spominje dovoljno?

“Jesam, i pogrešio sam. Dragana, sestro, molim te, oprosti mi što sam te stavio u bilo kakav negativan kontekst. Za sve što si uradila bila si u pravu. Taj čovek ne zaslužuje da ga iko spomene. Ja sam očigledno poslednji koji je verovao da u njemu ima dobrote, a ti si mnogo pre mene videla istinu”.

Bio si u žiriju emisije Nikad nije kasno, iako si rekao da želiš da budeš deo muzičkih takmičenja. Po čemu se ta emisija razlikuje od, recimo, Zvezda Granda i Pinkovih zvezda?

“Ne želim da budem deo tih emisija jer je to velika odgovornost. Moje kolege u žirijima ponekad nisu ni svesne odgovornosti koju imaju. Jedan pogrešan komentar može da ostavi velike posledice na te mlade ljude koji tek počinju ili da im odvede karijeru u pogrešnom smeru. Ja to ne želim. Pomagao sam i pomoći ću mladim talentovanim pevačima savetom, preporukom ili na bilo koji način na koji mogu, ali neću to da radim javno. A u emisiji Nikad nije kasno nemate taj pritisak jer su u pitanju zreli ljudi koji traže novu šansu za karijeru, i samim tim što su u emisiji već su postigli uspeh”.

Da li su muzička takmičenja postala rijaliti program?

“Ponekad liče na rijaliti ali ne uvek. Kada se sve sabere, mnogo mladih ljudi dobilo je priliku da počne karijeru zahvaljujući takmičenju. Naravno da dođe do preterivanja, ali valjda je to šou-biznis. Ne znam, ja se time ne bavim. Ja samo pevam”.

Kažeš da je kratak fitilj razlog što ne želiš u rijaliti. Šta najbrže može da te izbaci iz takta?

“Ne možete da me vidite tamo jer tamo ne pripadam, a ne zato što imam kratak fitilj. Ja čak izbegavam konflikte, nikada nisam voleo da se svađam. Čak ni sa mojom Sabinom. Kada osetim da je nervozna ili kada meni nije dan, ja odem u drugu sobu. A što se tih rijalitija tiče, oni služe ljudima da steknu popularnost. Ja nisam imao podršku medija ni kada mi je to bilo najpotrebnije, a sada mi ničemu ne bi doprineli”.

Jel te naljutila Jelena Karleuša kada je rekla da Južni vetar ima seljoberske pesme?

“Sreo sam se sa njom i pitao sam je što peva moje pesme ako su seljoberske, džiberske ili kakav god da je otmeni izraz ona upotrebila. Rekla je da nije tako mislila. Ne znam šta je mislila, međutim ono što je rekla nije na mestu. Ali njoj na obraz. Što se mene tiče, te reči i nemaju neku težinu. Ipak, mogu da povrede”.

Ona je želela da snimi duet sa tobom, ali ti nisi imao vremena. Da li bi to sada bio dobar potez?

“I dalje nemam vremena za to”.

S Miletom Kitićem ne razgovaraš već godinama, da li ćeš mu ikada oprostiti?

“Ne, jer me je povredio ni krivog ni dužnog. Ja ga dovedem u Južni vetar, dam mu da snimi moj album, dođem mu na koncert kad su ga svi otpisali. I onda mene ne puste na njegovu proslavu posle koncerta. Ni mene, ni Baneta Obradovića, niDžeja… Pa na šta to liči. Uostalom, jasno vam je koliko se ogrešio kada vidite da je njegova supruga Marta zbog toga napustila proslavu i došla da bude sa nama u jednom restoranu. Ona je veliki čovek i vrata moje kuće za nju su uvek otvorena. On ne postoji više za mene”.

Kažeš da si se rešio najvećeg poroka – alkohola. Imaš li još koji?

“Cigarete. Alkohol sam sveo na pokoju čašu, veoma odmereno. Cigareta ne mogu da se rešim nikako. Na svu sreću, na glas mi ne utiču”.

Demantovao si da koristiš narkotike. Kako si podneo te optužbe koje su se mesecima provlačile kroz medije?

“Kako da se osetite kada čitate laži o sebi nego povređeno. Ali svako čudo za tri dana”.

Sa Džejom Ramadanovskim si baš blizak, a mnoge kolege tvrde da mu je zdravlje u kritičnom stanju. Jesi li pokušavao da mu pomogneš?

“Džej je moj prijatelj bio i uvek će biti, i naravno da ću za njega učiniti sve što mogu. Siguran sam da će i iz ovih problema koje ima izaći kao pobednik, kao i uvek u životu”.

Jel ti nedostaju vaša druženja i pijanstva?

“Druženja nikad dosta, tako da uvek može i još. Ne viđamo se kao ranije, ali takve su obaveze. A pijanstva mi ne nedostaju. Popio sam ja kišu u životu”.



Jel alkohol ostavio neke posledice na tebe?

“Naravno da je alkohol u jednom trenutku pretio da mi ugrozi zdravlje, ali sada sam dobro”.

Hasan Dudić izjavio je jednom prilikom da si ga pokrao i na njegove dve pesme potpisao Aliju Dželića, da li je to istina?

“Ja sam sa njim u dobrim odnosima, ne znam o čemu se tu radi”.

