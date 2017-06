NADA MACURA OTKRILA: Ovako izgleda moj pravi muškarac!

Nada Macura je otkrila detalje iz svog života koje je retko ko znao, ali i kakav tip muškarca se njoj dopada.

Ona je ispričala da iza sebe ima jedan brak, pa i zašto je on okončan.



"Imala sam lepog, zgodnog i doteranog muža koji je jako vodio računa kakva ćemo kola imati, da li je to BMW marka ili je to jahta. On se zaluđivao tim stvarima. Dve godine sam se "ušemila" i gledala samo njega. Zauzimao je dosta vremena u mom životu. Nakon dve godine to je postepeno nestajalo. On je živeo u Smederevskoj Palanci, a ja u Kragujevcu. Putovali smo jedno kod drugog. Nakon nekog vremena sam prešla kod njega, pa se on preselio u Beograd. Konstantno premeštanje i razdvojenost je bilo „početak kraja“. Htela sam da se razvedem. Ne znam kako je on to prihvatio, verovatno zdravorazumski. Kada nešto završim to je presečeno. Prekinula sam svaki kontakt sa njim nakon razvoda. Ne znam gde je i šta se sa njim dogodilo. Kada se polupa staklo, ne može se vratiti u prvobitno stanje. Godinu dana sam se razvodila jer on nije dolazio na ročišta. Tek nakon opomene da će biti priveden se pojavio", kaže Macura.

A post shared by Prim.dr Nada Macura (@nadamacura_official) on Feb 16, 2017 at 9:52pm PST

Iako je imala veze posle braka, trenutno nema emotivnog partnera.

"Imala sam veze nakon braka. Četiri osobe nakon braka sa kojima sam bila, pa čak i moj muž bili su u znaku Blizanaca", rekla je Nada.

Macura je otkrila kako bi njen savršen muškrac trebalo da izgleda.

"Pravi muškarac mora da bude jako pametan, načitan, doteran, čist, uredan… Mora da zna šta želi u životu i ističe se svojim radom", izjavila je doktorka.

A post shared by Prim.dr Nada Macura (@nadamacura_official) on Feb 28, 2017 at 8:10am PST

