DŽEJ 2 DANA BIO ZAROBLJEN NA AERODROMU: Zaspao, propustio let a onda napravio haos!

Džej Ramadanovski imao je nastup u prepunom klubu u Milanu. Međutim, sva euforija, ali i umor, sustigao ga je na aerodromu na kojem je, umesto da se ukrca u avion za Beograd, zaspao i propustio let.

"Budući da mu je propala karta, nije znao šta da radi, niti kako da čekira drugu. Odmah je pozvao menadžerku i prijateljicu da mu rezerviše kartu za drugi let, ali ona nije uspela na vreme da sredi problem, pa je on ostao na aerodromu do jutra. Kada je sačekao jutarnji let za Beograd, rečeno mu je da ne može da uđe u avion, dok ne ode u glavnu zgradu i kupi kartu. Džej ih nije razumeo, pa su naši putnici pokušali da mu objasne u čemu je problem, ali on i dalje nije znao šta da radi. Radnicima koji puštaju ljude u avion je nudio novac da ga smeste, ali oni to nisu mogli jer nije imao kartu. I taj let je propustio i ostao na aerodromu. Njegova preijateljica je kasnije završila kartu, ali je morao da otputuje do Rima, pa zatim u Beograd, te je izgubio još jedan dan", kaže dobro informisan izvor.

Novinari su sačekali Džeja na aerodromu, a on im je potvrdio prethodna saznanja:

"Jeste, imao sam zakazano, ali nisu me pustili i čekao sam. Tek sutradan je bio sledeći let. Mislio sam da će Goca (prim. aut., prijateljica) da mi napravi kartu da idem iz Rima, ali nije mogla. I tek ujutru sam mogao da idem. Ostao sam da spavam na aerodromu", kaže pevač, i dodaje:

"Bolje mi je bilo nego kod kuće! Imaju kožne fotelje na aerodromu. Presedao sam, nije bilo direktnog leta i zato sam došao u Rim. Jako me boli kičma, znate li gde su nas ostavili... Oni te ostave na jednoj strani, a onda pešačiš do druge strane... Užas", rekao je pevač.

