ACA LUKAS PROGOVORIO O BOLESTI: Pevač otkrio zašto je otkazao nastup i završio u Urgentnom!

Naime, on je novinarima poslao cirkularnu poruku kako bi objasnio šta se dogodilo. Kao što se i očekivalo od njega, prvo je sočno psovao.

"Pošto je gotovo sve novinare u Srbiji zanimalo da li sam se napio od muke, predozirao od tuge, da li me je dotuklo Sonjino pismo, poruka Ane Sević ili me je možda Jarić zvao, moram ekskluzivno da otkrijem da stva zaista juče jeste bila ozbiljna - ozbiljno me je zaboleo k...c za sve što će novo da napišu o meni ili izmisle kao razlog otkazivanja koncerta. A taj bol baš u tom delu tela zna da bude čudo", rekao je on.

foto: Dragan Kadić

Međutim, Lukas je posle dodao da mu je žao što se nije pojavio na nastupu i otkrio da je za sve kriv umor.

"Dvadeset dana zaredom sam radio i juče mi nije čak ni infuzija pomogla da sednem u auto i odem na nastup. Razmišljao sam da krenem i takav, ali bukvalno nisam mogao", rekao je Aca.

foto: Damir Dervišagić

