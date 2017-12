DARA BUBAMARA: Opet sam se ugojila, ali ne smeta mi!

Moja ljubav mene voli ovakvu, mogu da imam i 300 kilograma, boli me uvo, kaže pevačica.

Dara Bubamara kuka da je debela, a ne prestaje da žvaće i pije u kasne sate! Tako je i nedavno, pred nastup na jednom beogradskom splavu, oko ponoći, bukvalno gutala kikiriki i ispijala žestinu.

Pre nego što se popela na binu i zapevala, folkerka je s drugom zasela u separe kako bi se dobro najela da bi mogla da radi, a kad je napunila stomak, dvadesetak minuta je pravila sefije. Iako Dara ne obrađuje slike na društvenim mrežama, uvek ispadne top, ali uživo se vidi da se malko ubucila. I ona je toga svesna.

- Nisam ništa jela ceo dan, pa jedem noću. Baš sam bila gladna. Ugojila sam se nekoliko kilograma, ja primetim, ne znam da li drugi. Ma šta me boli uvo, neću da se nerviram. Nekad me tako uhvati panika, ali brzo prođe. Pre mi je to više smetalo. Kad si emotivno ispunjen i srećan, svejedno ti je. Moja ljubav mene voli ovakvu, mogu da imam i 300 kilograma - rekla nam je Bubamara.

