KO JE PEVAČICA KOJU JE SLAVNI REPER PRETUKAO U HOTELSKOJ SOBI: "Primoravao me je da imam odnose sa drugim muškarcima i snimao me"

Snimak koji prikazuje kao Paf Dedi tuče tadašnju devojku, Kasandru Kasi, Venturu šokirao je javnost. Video je objavljen nakon što ga je ona u novembru 2023. godine tužila za silovanje. Kasnije je povukla tužbu, a sada je njen advokat poslao jasnu poruku.

Snimak je nastao u hotelu "InterContinental" u Los Anđelesu. U izjavi za "Daily mail" njen advokat rekao je sledeće:

"Potresan snimak samo je dodatno potvrdio uznemirujuće i predatorsko ponašanje gospodina Komsa (pravo ime Paf Dedija je Šon Kombs)."

"Snimak je nastao u hotelu InterContinental u Los Anđelsu. Reči ne mogu da opišu hrabrost i snagu koju je gospođa Ventura pokazala istupivši kako bi ovo iznela na videlo", navodi Daily mail.

Ko je pevačica Kasi?

Kasandra Elizabet Ventura (38) poznata pod nadimkom Kasi, jeste američka pevačica, plesačica, glumica i model. Rođena u Konektikatu gde je započela svoju muzičku karijeru nakon što je krajem 2004. godine upoznala producenta Rajana Leslija, pa je potpisala ugovor za njegovu izdavačku kuću "NextSelection Lifestyle Group".

Dve godine kasnije, Ventura je izdala svoj debi singl "Me & U", tada je počela saradnju sa Šonom Kombsom Paf Dedijem. Lesli je pristao da sarađuje sa njegovom kompanijom Bad Boy Records, za promociju debi albuma Kasi. Pesma je ostvarila veliki uspeh na Billboard Hot 100 listi.

Debi album objavljen je 2006. godine i dostigao je četvrto mesto na Billboardovoj listi 200. Objavila je nekoliko dueta među kojima je i onaj sa Paf Dedijem "Must Be Love". Potpisala je kasnije ugovor sa Interscope Records.

Kasandra se bavila modelingom i radila za poznate brendove, pojavljivala se u filmovima Step Up 2: The Streets (2008) i The Perfect Match (2016).

Kasandra Ventura Kasi i Paf Dedi bili su u vezi 10 godina, do 2018. godine Ona se naredne godine udala za fitnes trenera, Aleksa Fajna, sa kojim ima dve ćerke. Ona je repera i hip-hop mogula optužila za silovanje i fizičko zlostavljanje tokom njihove veze.

U sudskim dokumentima se navodi da je Kasanda Ventura upoznala repera 2005. godine, kada je imala samo 19 godina, on je, kako ona tvrdi u tužbi, počeo da je zlostavlja i kontroliše i prisiljava na seks sa muškim prostitutkama dok je on sve to snimao, fizički ju je zlostavljao i drogirao.

Pevačica tvrdi da je reper, čije je pravo ime Šon Kombs, provalio u njen dom i silovao ju je pred kraj njihove dugogodišnje veze 2018. godine. U tužbi se navodi i da je reper “bio sklon nekontrolisanom besu i da je često divljački tukao gospođu Venturu".

Kasandra Ventura tvrdi da su fizičkom nasilju svedočili ljudi koji su radili za Šona Kombsa, ali da se "niko nije usuđivao da progovori protiv zastrašujućeg i divljeg šefa". U tužbi piše i da ju je Kombs prisilio da nosi njegovo vatreno oružje u torbici kako bi je podsećao na "njegovu sposobnost da joj nanese ozbiljne povrede".

"Tokom godina kada je gospodin Kombs fizički i seksualno zlostavljao gospođu Venturu, ona je uvek iznova pokušavala da pobegne od njegove kontrole nad svojim životom. Svaki put kada bi se sakrila, ogromna mreža korporacija gospodina Kombsa i povezanih subjekata bi je pronašla, a oni koji su radili za kompanije gospodina Kombsa preklinjali su je da mu se vrati", navodi se u tužbi i dodaje: "Mnogi su otišli toliko daleko da su eksplicitno izjavili da bi njen "neuspeh" da se vrati gospodinu Kombsu sprečio njen uspeh u industriji zabave".

U tužbi je istaknuto i da je ona 2018. godine otišla na večeru sa Paf Dedijem kako bi okončala vezu sa njim, kada su stigli do njenog stana, on je nasilno ušao u njen dom i pokušao da je poljubi:

“Rekla mu je da prestane i pokušala je da ga odgurne. Kombs je tada nasilno skinuo odeću gospođe Ventura i otkopčao svoj kaiš. Silovao ju je dok je ona neprestano govorila "ne" i dalje pokušavala da ga odgurne".

Oglasila se tada i Kasandra Ventura koja je u izjavi za New York Times rekla sledeće: "Nakon godina u tišini i tami. Napokon sam spremna da ispričam svoju priču i govorim u svoje ime i u znak podrške drugim ženama koje se suočavaju sa nasiljem i zlostavljanjem u svojim vezama".

Advokat repera Ben Brafman negirao je iznete tvrdnje u izjavi za pomenutu novinsku kuću i dodao da je pevačica tražila novac od osnivača Bad Boy Records.

"Gospodin Kombs odlučno poriče ove uvredljive i nečuvene optužbe. Proteklih šest meseci gospodin Kombs bio je izložen upornom zahtevu gospođe Ventura za 30 miliona dolara, pod pretnjom da će napisati štetnu knjigu o njihovoj vezi, što je nedvosmisleno odbijeno kao očigledna ucena", rekao je advokat i dodao:

"Uprkos tome što je povukla svoju prvobitnu pretnju, gospođa Ventura je sada pribegla podnošenju tužbe prožete neutemeljenim i nečuvenim lažima, sa ciljem da ukalja ugled gospodina Kombsa i traži isplatu".

Advokat Kasandre Venture rekao je, za New York Times, da su pevačica i Paf Dedi razgovarali pre nego što je podnela tužbu, a da joj je on ponudio novac da ćuti. Napomenuo je da se radilo o iznosu od osam cifara, ali da to ona nije prihvatila.

Ubrzo je odbčena tužba protiv čuvenog repera Paf Dedija koju je podnela njegova bivša devojka Kasandra Ventura.

"Samo da stvari budu jasne, odluka o nagodbi oko tužbe ni na koji način nije priznanje nedela. Odluka gospodina Kombsa o nagodbi ni na koji način ne odbacuje njegovo otvoreno poricanje tužbe. Srećan je što su postigli zajedničku nagodbu i želi gospođi Ventura sve najbolje", rekao je advokat repera Ben Brafmen.

