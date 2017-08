OČI ĆU ISKOPATI ZORANU MARJANOVIĆU: Saška Karan zapretila mužu Jelene Marjanović, evo zbog čega!

"Publika od mene uvek može da očekuje neočekivano, jer sam ja osoba od trenutka. Nikad ništa ne planiram, nemam taktiku... Jednostavno - kako se budu ljudi ponašali prema meni, tako će im i biti. Baš me briga ko ulazi, svako će dobiti ono što zaslužuje. Takva sam kakva jesam, ko me voli - voli me", rekla je Saška.

Informisala se o tome ko će joj biti cimeri u "Zadruzi", međutim, nije želela da imenuje one koji joj se na prvu loptu nisu dopali.



"Niko mi nije trn u oku za sad, ne mogu iz čista mira nekom da lupim šamar, napadnem ga i pljujem... Nisam u tom fazonu, ne volim "fejk" svađe. Ako dođe trenutak i situacija da meni ne odgovara, ili da mi smeta, reći ću. Pravedna sam i zbog toga uvek nadrljam, ali to sam ja", kaže pevačica.

foto: Marina Lopičić

Pojedinci imaju predrasude kada je reč o učešću kompozitora Zorana Marjanovića , ali ne i Saška, koja je, inače, svesna da pomalo liči na njegovu monstruozno ubijenu suprugu Jelenu Marjanović.

"Ne, taman posla... Moguće je da njegova Jelena i ja ličimo, slične smo fizički. Nek' joj je laka zemlja, to su teške teme i morbidno mi je da o tome pričam, ali o tom čoveku ne želim da imam predsrasude dok ga ne upoznam. Taman posla! Međutim, ako budem videla da je to nešto drugo u pitanju, da tu nešto smrdi, spremna sam sve i svašta da uradim, pa i oči da mu iskopam! Ne znam šta bih mu uradila! Ali još uvek ništa - nemam predrasude, pa pobogu, nikad mu oči nisam videla", otkrila Saška za Pink.

foto: Damir Dervišagić

