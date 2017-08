EVA RAS OTKRILA ŠTA JOJ JE CECA REKLA KADA JU JE ZVALA TELEFONOM: Okrenula me je tačno u podne!

Nakon izjava Nebojše Glogovca o Ceci Ražnatović koje su uzdrmale javnost, Eva Ras javno je stala na stranu pevačice.

- Bila sam njegov fan, a asada gubi kompas i propada. Glogovac ne sme da pljuje Cecu jer ona je okupila 100.000 ljudi na stadionu. Kad on sa "Hamletom" okupi toliko ljudi, može da se buni. Ko dira Cecu, znači da dira sve ljude u Srbiji jer nju svi vole. Kaže da je Ceca Šekspir današnjice, a igra u 50. godini Hamleta sa svojom sedom glavom. Pa svi znamo da je tragedija Hamleta u tome što je u 20. godini izgubio oca. Ako njemu toliko smeta Ceca, onda je on trebalo da se bori protiv starih Hamleta, a ne da i on bude jedan od staraca - rekla je Eva.

Nakon ovih izjava, usledio je poziv od Cece, koja se glumici zahvalila na tome što je stala u njenu odbranu.

Eva je otkrila o čemu je pričala sa Cecom.

- Tačno je da me je Ceca zvala. Zvala me je tačno u podne. Rekla sam joj da ću uvek stati u njenu odbranu, bez obzira na to što ne slušam njenu muziku. Ne može grupa intelektualaca koja smatra da je bolja od drugih, da kritikuje sve. Nije fer, ružno je napadati ženu kojoj su ubili muža - kaže Eva.

Kako je rekla, Ceca joj je obećala susret i upoznavanje, čim se vrati sa puta.

- Rekla mi je da jedva čeka da me upozna. Nas dve se ne znamo - rekla je Eva.

Podsetimo, Glogovac je nedavno u intervjuu za bosanski magazin "Dani" rekao kako je Ceca Šekspir današnjice, te simbol vremena i junak današnjice.

Kurir.rs/telegraf

