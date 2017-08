(FOTO) PUŠKOM SU IM UBILI MAMU: Nataša Bekvalac spasava četiri dečaka i jednu devojčicu!

Dragi drugari ovo su 4 decaka i jedna devojcica koji su pre par dana ostali bez mame jer ju je puskom ubio komsija vlasnice kuje...ako neko ima mogucnost da udomi nekog od ovih malisana neka se javi na 0644101318 @jelenapenezic @penezic_marija i tako dobije najlojalnijeg drugara za zivota...

