UDOVICA TOZOVCA PRVI PUT U JAVNOSTI NAKON PEVAČEVE SMRTI: Emotivnim rečima otkrila da je pevač imao JEDNU VELIKU ŽELJU

Večeras se održava koncert "Zvezde među zvezdama" u znak sećanja na Usniju Redžepovu i Predraga Živkovića Tozovca, legende narodne muzike.

Među mnogobrojnim gostima našla se i supruga pokojnog pevača, Emilija Mima Živković, kojoj je ovo prvo pojavljivanje u javnosti nakon njegove smrti. Nakon što je zauzela svoje mesto u koncertnoj dovrani, Dragiša Golubović koji je i organizator ovog događaja, prišao je i pozdravio Emiliju.

Ona je za naše kamere otkrila kakve uspomene budi i šta za nju predstavlja večerašnji događaj.

foto: Kurir

- Pre svega mi znači to što se mog Dragana sećaju, što mladi ljudi pevaju njegove pesme i to što je sve što seća na Tozovca lepo i dobro. Ovo je bila njegova želja, on je imao običaj da govori za sve što je stvorio: "Pevaće to neki mladi, novi klinci" - otkrila je ona za Kurir.

foto: Kurir

Koncerti „Zvezde među zvezdama“ organizuju SEMUS, Centar za kulturu „Vlada Divljan“, „Sokoj“ i „Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora“. Već na jesen oni pripremaju koncerte posvećene Merimi Njegomir i Predragu Cunetu Gojkoviću – u oktobru, kao i Vasiliji Radojčić i Šabanu Šauliću – u novembru.

