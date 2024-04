DANAS JE TAČNO 3 GODINE KAKO NAS JE TOZOVAC NAPUSTIO! Bio je to dan kada su i nacija i estrada plakali, umro je zbog OVE BOLESTI

Danas je tačno tri godine kako nas je napustio legendarni pevač Predrag Živković Tozovac.

Pre tačno 36 meseci porodica, prijatelji i poznate ličnosti okupile su se na Novom groblju zbog sahrane legende narodne muzike.

Tozovac je tada bila sahranjen, a udovica Mima je držala krst, sliku pevača i plakala. Začula se čuvena pesma "Jesen u mom sokaku" kojom je Tozovac ispraćen na večni počinak, a Rade Vučković držao je govor na sahrani.

foto: Dragana Udovičić

"Ovde sam da se oprostim sa vašim i našim velikim Tozovcem. Sada kad je njegovo plemenito srce naprasno prestalo da kuca, ostaju samo naša sećanja i uspomene na zajednički rad, na putovanja, na koncerte, na druženja i beskonačne priče koje su trajale do duboko u noć, a završavale u ranim jutarnjim satima. Bilo je to naše vreme nepovratno i neprolazno, bez Tozovca izgubiće svoj sjaj, jer je on davao smisao, ali ostaće nešto više od toga. Tvoja besprekotnosr, dobra i plemenita duša, veliko srce...", pričao je pevač.

Među poznatima koji su se poslednji put pozdravili sa legendarnim muzičarem, bili su tada: Olivera Kovačević, Milena Plavšić, Neda Ukraden, Ana Bekuta, Snežana Đuršić, Bane Obradović, Aco Pejović, Merima Njegomir, Dragica Radosavljević Cakana sa suprugom Nebojšom Negićem i Era Ojdanić.

Emilija Mima, sa ćerkom i unukom primala je saučešće ispred Crkve Svetog Nikole na Novom groblju.

foto: Kurir/Jelena Stuparušić, Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Podsetimo, Predrag Živković Tozovac izgubio je bitku sa korona virusom u 85. godini. Talenat za muziku otkrili su njegovi roditelji kada mu je bilo četiri godine, a već sa deset godina svirao je harmoniku na svadbama.

