MARIJA KARAN NE PLANIRA DA SE VRATI: Srbija je lepa, ali bez perspektive!

Glumici je drago što boravi u Srbiji zbog poslovnih obaveza, ali ne planira da se ovde vrati da živi.

Posle nekoliko godina pauze kada je reč o domaćim serijama, Marija Karan sa zadovoljstvom je prihvatila novu ulogu u kriminalističkoj seriji. Jelena Đokić, Hristina Popović, Marija Karan, Gala Videnović i Milena Radulović ispričaće nam uzbudljivu i emotivnu priču o Beogradu danas iz jednog posebnog dorćolskog ugla.

"Nažalost, dok je snimanje u toku ne smem da pričam o seriji niti o mojoj ulozi. Mogu samo da kažem da sam presrećna što ponovo snimam u Srbiji i što imam priliku da radim sa divnom ekipom na jednom odličnom projektu", rekla je Marija Karan.

Na pitanje da li bi mogla ponovo da živi u Srbiji, Marija je bila iskrena.

"Srbija je prelepa zemlja, i to je moja domovina. Volela bih da je to zemlja perspektive i budućnosti, onda bi to sigurno bila destinacija broj jedan da se živi u Evropi", rekla je ona, kojoj je po svemu sudeći lepše u Los Anđelesu.

Kako kaže, najviše vremena provodi sa sinom Markom Leom.

"Biti mama je najlepše osećanje na svetu. Radujem se svaki put kad me moj sin oslovi tako", naglasila je ona.

My fav rose comes from here #chichateau #pinkpunk #kokosinjac #fruskagora #sisatovac #notrafficsigns 🍷🍷🍷🍷 A post shared by Marija Karan (@marakaran) on Aug 20, 2017 at 12:46pm PDT

(Kurir.rs/Blic, Foto:Damir Dervišagić)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

MARIJA KARAN RAZNEŽILA OBOŽAVATELJE: Evo šta je priredila svom SINU, oduševićete se!