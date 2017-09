OLIVER DRAGOJEVIĆ PROŠAO PRVU TURU HEMOTERAPIJE I OTKRIO KAKO SE OSEĆA: Svima zahvaljujem na brizi, ali treba mi samo jedno!

Oliver Dragojević na vreme se obratio lekarima, a čim mu je ustanovljen tumor krenuo je sa hemoterapijom, koju za sada dobro podnosi. Oliver prvi put za srpske medije priča o svojoj bolesti i otkriva kako provodi dane.

"Ležim, gledam televiziju, tako sada izgledaju moji dani. Dobro sam, idem dalje. Moram da guram. Videćemo da li će sve biti u redu posle ove druge ture hemoterapije. Sve je još jako neizvesno i ne zna se šta će biti", kaže pevač. Kada se obratio lekarima za pomoć, Oliver je bio podvrgnut raznim ispitivanjima nakon čega su ustanovili da ima tumor. Na pitanje da li se uplašio kada mu je saopštena dijagnoza, pevač kaže:

"Dobro mi protiče hemoterapija, ne pada mi teško. Kao svi ljudi, energija mi je normalna, nisam lud da se uplašim. Bolest je bolest, svako pati na svoj način i bori se da istraje u svojim nadama da izgura dalje."

Dragojević vreme provodi uglavnom sa suprugom Vesnom u njihovom porodičnom domu, a problem mu zadaje to što je javnost zainteresovana za njegovo zdravstveno stanje.

"Ne znam zašto javnost toliko zanima moje zdravstveno stanje. Imam neki život koji je privatan i tako želim da bude, ali to više nije privatno jer se toliko piše o mojoj bolesti. Šta će to ljudima da čitaju da sam bolestan, toliko njih ima bolesnih", rekao je pevač, a svima koji brinu za njegovo zdravlje je poručio.

"Svima zahvaljujem na brizi, ali ono što mi sada treba jeste mir."

Pored supruge Vesne, uz Olivera su i njegovi sinovi Dino, Damir i Davor, kao i snaje i petoro unučadi, a posećuju ga i prijatelji.

Podsećanja radi, Oliveru je bolesno tkivo otkriveno u splitskom KBC-u kada mu je pozlilo na sahrani dobrog prijatelja. Do tog trenutka pevač nije osećao nikakve tegobe, osim uobičajenih za ljude njegove starosne dobi. U 69. godini bio je u odličnoj kondiciji, a ništa nije upućivalo na tešku bolest. Naravno, Oliver s puno entuzijazma veruje u pozitivan ishod.

"Dobro sam, evo me s familijom u Veloj Luci, gledam more... Kako neću da budem dobro kad je tako. Dobro se osećam, još sam na pregledima. Sad ću tek da vidim gde to vodi, kuda, šta, koja terapija... Ma dobro, treba odraditi te rutinske preglede. Kako se ono kaže, don’t give up (“ne odustaj”). Eto ga, tako napišite", rekao je nedavno za "Slobodnu Dalmaciju" pevač.

