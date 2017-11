(VIDEO) DIVNINA ISPOVEST OD KOJE ĆE VAM SUZE KRENUTI: Otkrila svima kako su se Marko i ona upoznali!

Naime, Divna je odlučila da sa svojim ukućanima podeli priču o tome kako je njena i Markova ljubav počela.

Dok je ona govorila, svi su je pomno slušali, a Marko se malo glupirao.

"Otišla sam na stanicu i videla sam Zoricu koja naplačuje wc tamo. Ona mi kaže "Divna, imam jednog momka za tebe, on nema sreću, ti nemaš sreću, da te upoznam sa njim". Ja sam rekla ajde i upoznali smo se, pitala sam ga odakle je, pitam ga je l' imaš ti familiju, pita mene on. Sve sam mu objasnila. Upoznali smo se i ja sam rekla da mu dam broj telefona, on kaže da će da razmisli, nećkao se. Brzo je ipak razmislio, i dala sam mu ja prvo. Posle smo otišli u park na klupu i tu smo se ljubili", pričala je Divna.

Poslušajte šta je ona još rekla:

