NAPIPALA KVRŽICU NA DOJCI: Ana Kokić prošla kroz pakao! Podvrgla se hirurškoj intervenciji!

"Saznalo se za to. Nisam želela da ćutim o tome iz jednog razloga - da žene kojima se to desi slede moj primer. Ukoliko osete promene ili napipaju neke promene na svom telu, da se odmah obrate svom lekaru, jer najgore je kada misle da to nije ništa i da će proći, a onda kada dođe do neke teže situacije, onda nema izlaza", kaže Ana. Pevačica nije želala da čeka, već je odmah uklonila masno tkivo.

"To je obično masno tkivo koje sam pre nekoliko nedelja uklonila. Nije bilo ništa što uzrokuje karcinom ili neko slično boljenje. Dešava se mnogima da se stvaraju masni čvorići koji se hirurškim putem lako uklanjanju pa sam se time vodila i sama. Smatram da svaka žena treba da vodi računa o svom zdravlju i da je to neverovatno bitno. Sad sam spokojna", kaže Ana.

