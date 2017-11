LEPA BRENA NE MOŽE DA UTIČE NA BOBU: Evo šta suprug neće da promeni, ali i šta pevačica radi sa silnom garderobom

Naime, pevačica svom izgledu posvećuje veliku pažnju, a mnoge zanima šta radi sa svojom skupocenom garderobom koju je nosila.

"Jednino što mi je ostalo u životu to su kostimi iz "Hajde da se volimo" gde sam baš pre neki dan ušla u tu suknjicu i snimali smo baš upravo spot u toj suknji. Ući u suknju od pre 30 godina je remek delo za svakoga. Ja sve svoje stvari poklanjam, poklanjam svim svojim drugaricama, prijateljicama, naročito ekipi mojoj koja radi u firmi... Kad imate dosta zaposlenih uvek ima mesta gde može da ode ta garderoba. Moji momci poklanjaju svojim drugovima i naravno ovim našim humanitarnim organizacijama, "Crvenom krstu" i raznim institucijama gde se nalaze deca bez staratelja", rekla je pevačica.

Kada je stil odevanja u pitanju, žene obično dosta utiču na svoje supružnike, ali kod Brene i Bobe to nije slučaj.

"Na njega ne može da se utiče ni u kom smislu. On je čovek koji ima svoje standarde. Voli jako udobnu garderobu, sportsku, komotnu, široku... To uglavnom mora da bude visoko kvalitetni pamuk, nekakav kašmir, nije neki veliki ljubitelj svile... Mislim da je u pravu, to je najpametnije", otkrila je Brena.

A kada je njena udobnost u pitanju, pevačica se trudi da se sve pravi isključivo za nju.

"Svi kostimi koji mi se prave, prave se od sreča. To su pravljeni kostimi, jako su mi udobni. Oni se šiju, prave prema mojoj meri tako da možete da dižete ruke ništa od svega toga ne može da se podigne, pomeri... Profesionalne čarape, profesionalni donji veš isto. I puno obuće pokušavam da napravim za sebe.To što je lepo i što se nama sviđa je neudobno, to nije scenska obuća. Ja omanem nekad kupim da bih obula samo kada snimam nešto. Pošto sam sklona padovima, nosim samo ono što je profesionalno napravljeno za mene", otkrila je Lepa Brena.

