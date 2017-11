NEDA UKRADEN PRIZNALA DA MUŠKARCI OTKIDAJU ZA NJOM: Uvek imam bar dvojicu koji hoće da me žene!

Uvek nasmejana i raspoložena Neda Ukraden svoje godine nosi sa ponosom. Iako korača ka osmoj deceniji, Neda izgleda nikada bolje.

Priznaje da ne koristi nikakve eliksire, te joj na liniji mogu pozavideti mnogo mlađe žene.

- Ne koristim nikakav eliksir. Puno radim i to me održava vitalnom - kaže Neda Ukraden.

Prema njenim rečima, uvek je ispunjena ljubavlju, ali zasad nema muškarca sa kojim bi pristala da živi.

- Ja uvek imam bar dvojicu koji hoće da me žene. Još nisam shvatila da je to to - kaže kroz osmeh Neda.

Pevačica dodaje da je prema svim muškarcima bila dobra.

- Ja sam svakom bila dobra vila. Ne znam kako to muškarci nisu shvatili. Ja fantastično živim. Hvala pojedincima što su me zaobišli ponekad - ističe Neda, i dodaje:

- Možda nije bio dobar momenat da sa nekim počnem da živim. Ja sam stalno leteća, u pokretu. Ne može čovek ni da me upozna kako treba. Ja sam odabrala život koji je za mene fantastičan. Ovaj život mi daje dovoljno slobode, imam dovoljno ljubavi, bogatstva, širine.

Na pitanje da li su se mnogi plašili njene popularnosti Neda odgovara:

- Da. To je bio okidač u mnogim mojim raskidima.

