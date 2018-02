MIRA ŠKORIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU: Pevačica progovorila o estradi, rijalitijima i starletama!

Mira Škorić rešila je da otvori dušu o svom učešću u popularnom šouu "Tvoje lice zvuči poznato", ali i o ličnostima sa estrade.

Jedan od zadataka koje je Mira dobila u "TLZP" bio je da imitira Zoricu Brunclik.

"Meni je Zorica kraljica svih vremena i priželjkivala sam to jer tu ženu preobožavam. I njenu interpretaciju i tu snagu koju ima, zaista mnogo volim da je slušam. Ne znam da li će uspeti da dođe jer mnogo radi, ali čujemo se redovno", kaže Mira.

Koja ti je maska najteže pala?

"Zaista je teško, nanosi se sloj po sloj, pa mora da se suši, ne smem da pijem, a ni da jedem… Ma pakao! To traje satima, po pet sati sedim da mi naprave masku, pa tek onda kreću snimanja. Imitacija Halida Bešlića bila je najzahtevnija, a bilo je i najviše posla oko maske", rekla je pevačica.

Ljudi te se plaše.

"Ja samo imam svoj stav i govorim ono što mislim, a ako to nekom smeta, to je već njegov problem, moj nije. Nema razloga da me se iko plaši", izjavila je Mira.

Karleuša misli da joj nešto loše spremaš čim si rekla da je zvezdetina.

"Ne bih ja komentarisala šta ko kaže. Jelena jeste zvezdetina, i to je pokazala i dokazala. Posebna je, jedinstvena i ima svoj put i pravac. A šta je rekla za mene, manje je bitno", prokomentarisala je ona.

Na koje si starlete mislila kada si rekla da treba da ih pohapse?

"Stvarno je sramota da svima pevanje bude pokriće, zato volim što je Savez estradnih umetnika pojačao kontrolu licenci. Ako starlete dobro pevaju, neka rade šta hoće, ali ko god nema profesiju, on počne da peva. Misle da je to lako, e pa nije", bila je iskrena Škorićeva.

Pratiš li rijalitije?

"Volim Parove zato što je to domaći proizvod. To je slika stanja u državi, to je život, svakodnevica. Svi pljuju, a svi gledaju…", dodala je na kraju pevačica.

