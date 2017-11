(VIDEO) PRE 10 GODINA SU SE SMUVALI U VELIKOM BRATU: Marko Miljković razvezao jezik pa progovorio o Eni Popov!

"Sutra da se smuvaš i sa njom, i sa nekom drugom, trećom... Ne smete da dajete da vašu vezu, konekciju bilo ko osuđuje, ne osuđuje... U startu to mora da se seče. Ja mislim da je to greška i Slobe i tebe i Teodore... I to je osuđeno na propast. Ja nikome nisam dozvolio da mi se umeša u vezu, pogotovo ne u rijalitiju, a imao sam dve veze u rijalitiju", rekao je Marko, nakon čega je usledilo potpitanje Ane Korać.

"Sa Enom, je l'? pitala je starleta mislivši na Enu Popov, sa kojom je Miljković bio davne 2006. godine.

"Da. Imao sam dve. Nikad nikome nisam dozvolio reč da kaže za mene i moj odnos sa njima... To se u startu saseče", rekao je Miljković.

