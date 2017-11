NOVA UČESNICA PAROVA MLADA POSTALA UDOVICA: Muža su mi ubili zbog droge!

Ljuta protivnica Miljane Kulić ekskluzivno za Kurir ispričala je svoju tešku životnu priču. Sandži i njena ćerka Dorotea (8) ostale su bez oslonca 2013. godine, i to zbog porodičnog prijatelja.

Naime, Raičić je bio Vlastin dugogodišnji prijatelj i saradnik.

- Te noći sa ćerkom sam spavala kod mame. Da sam bila s njim, nastradala bih i ja. Nazvala me je drugarica u pola noći i pitala: „Možeš li da ustaneš da ti nešto kažem?“ Osetila sam vrelinu u telu, znala sam da nešto nije u redu. Kad sam čula da su našli mrtvog čoveka u Vlastinim kolima, sve mi se srušilo. Popila sam lek za smirenje, probudila mamu plačući, a ona me je tešila rekavši da je možda Vlasta nekome pozajmio kola - počela je Sandži potresnu ispovest i dodala:

- Kad sam videla inspektore na vratima, znala sam da je on u pitanju. Vrištala sam i plakala. Nisam mogla da prihvatim da mog muža nema, da oca moje ćerke nema. On je bio divan čovek. Svi misle da je bio opasan jer se bavio kriminalom, ali on nikada nije povisio ton na mene, a kamoli da je digao ruku. Bio je dobar i pažljiv muž i otac - kroz suze priča Sanja i nastavlja:



- Taj čovek je stalno dolazio kod nas. Nikad ne bih pomislila da će baš on biti njegov dželat - kaže Sandži, koja se od te tragedije nije oporavila.



Njoj najteže pada to što deca u školi njenu ćerku zadirkuju jer nema tatu.

- Nedavno je došla iz škole i rekla da je neka devojčica zeza što nema tatu. Ja sam joj onda objasnila da je tata na nebu - završava Sandži.





HENDIKEP: ĆERKA MI JE SKORO SLEPA!



Rijaliti učesnica iz braka s pokojnim Vlastom ima ćerku Doroteu, koja jedva vidi:

- Imala sam težak porođaj. Dorotea je dugo bila u inkubatoru, ali nisu joj stavili flastere na oči, zbog čega joj je oštećen vid. Na jedno oko ne vidi 90 odsto, a na drugo 70 odsto. Kažu da će moći da se operiše kad bude imala 18 godina, nadam se da će tehnologija napredovati. Ipak, ona je mnogo inteligentna devojčica - kaže Sanja.

MILJANA MI JE PSOVALA DETE



Pre ulaska u „Parove“ Sandži je poručila da će otkriti sve tajne Miljane Kulić, zbog toga što spopada njenog dečka Nenada Vacića.

- Miljana je zaljubljena u mog dečka i želi da bude s njim. Jurila ga je i slala mu poruke, a on ju je ignorisao. Nedavno je tražila da se svi sastanemo u Nišu i tada je preda mnom rekla Nenadu da ga voli. Potom je psovala moje dete i rekla „dabogda nikad ne progledalo“. Zbog toga smo se potukle nasred Niša - tvrdi Sandži.

