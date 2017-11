TEODORA POKUŠALA DA SE UBIJE: Isekla sam vene, šta će mi ovakav život!

Teodora Radoičić otkrila je da je pokušala samoubistvo dok joj je majka bila u zatvoru. Učesnica „Parova“ presekla je vene kad je imala 15 godina nakon žestoke svađe s tetkom, koja joj je tada bila staratelj.

- Dok je keva bila u zatvoru, dešavao mi se pakao u životu sa svih strana. Presudna je bila svađa u kući. Posvađala sam se sa babom i tetkom, samo što tuče nije bilo. Tačnije, tetka je mene udarila, ja sam samo spustila ruku i u tom momentu ti se desi eksplozija. Odem ja, skinula majicu, zaključala se u WC i plačem. I u jednom momentu dižem glavu i kako sam se pogledala u ogledalo, rekoh: „Sad ću da se ubijem.“ Uzimam žilet i stavljam ga na ruku. U jednom momentu prislonim ga jako, pogledam se u ogledalo i nekako same sebe mi bilo žao. Ne mogu da vam objasnim tu scenu. Krenem da brišem suze i po faci vidim da mi pršti krv. Nisam ni osetila, ja sam sebi celu ruku otvorila. Isekla sam sebi vene, u principu nisam htela, ali ruka mi je „zinula“ i krv je krenula da šiklja na sve strane - pričala je Teodora.



Da u poslednjem momentu nije došao njen tadašnji dečko, koji ju je odvezao u bolnicu, starleta ne bi preživela.

- Brzo sam se obukla, navukla rukav, faca mi krvava. Izlazim iz WC i rekoh sad ću da se pozdravim sa svima u kući. Dolazim do babe i kažem: „Možda se pozdravljamo poslednji put u životu“, ona ništa. Ja kod tetke u sobu, ona mi zatvori vrata ispred nosa. Izlazim napolje iz zgrade, otrčim do drugarice koja je radila u obližnjoj trafici, ona mi je pomogla da usporim krvarenje. Osetila sam da sam se ohladila, pa sam izvadila cigaretu da zapalim, a moja drugarica je tražila pomoć. Tada je došao moj dečko Mihailo i odveo me u zemunsku bolnicu - ispričala je Radoičićeva.

I Teodorina cimerka Marijana Marković otkrila je da je pokušala samoubistvo, i to sa samo devet godina.

- Ja sam se oca odrekla, ne želim nikad da ga vidim! Majke se jedva sećam, ona je nestala 1999. godine, nikada je nisam ni videla. Imala sam pet godina kada je ona nestala, imam samo jednu njenu sliku. Otac ju je tukao, maltretirao. Trpela je nasilje 12 godina - rekla je Marijana i objasnila zbog čega sumnja da je otac umešan u nestanak njene majke:

- Kad mi je majka nestala, on je počeo čudno da se ponaša, završio je na psihijatriji. Ja mislim da je on nju prebio i ubio, jer se čudno ponašao, išao je po šumama, mislim da ju je tamo i sahranio. Sa devet godina sam pokušala da se ubijem. Jednostavno nisam imala razlog za život!

U bolnici je shvatila da želi da živi.

- Tamo ušivanje, transfuzija. Izlazim iz bolnice i razmišljam, mogla sam da umrem. To mi je bila lekcija da shvatim kolika sam budala bila što nisam imala samopouzdanje, nisam sebe poštovala, nisam se volela pre svega. E od tog dana sam zaljubljena u sebe i sebe ne dam nikom.

