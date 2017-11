SKRIVENA SE UKLJUČILA U PAROVE I RASKRINKALA ALEKSANDRU SUBOTIĆ: Spavala si sa kumom! Tvoja ljubav sa Davidom nije prava!

Skrivena se nije složila sa Aleksandrom. Ona smatra da je apsolutno to venčanje isto kakvo će biti i Teodorino.

"Moje venčanje je pravo da ne može biti pravlje, moja svadba je prava u rijalitiju i jedina prava mi smo jedini koji se volimo", rekla je Aleksandra.

Skrivena je podkačila i Aleksandrin odnos sa Mladenom u rijalitiju, a osvrnula se i na seks aferu.

"Mladen sa mnom nije imao nikakav odnos, mi smo taj rijaliti izneli i on je bio gledan zbog nas. Mladen je moj i Davidov kum jer je poštovao uvek naš odnos, on je jedan vredan, pošten, kulturan momak. Što se tiče seksa u kupatilu, on nije bio niti će biti", objasnila je Subotićeva.

foto: Printscreen

(Kurir.rs, Foto: Printscreen)

Kurir

Autor: Kurir