Spaho se pravdao i na sve načine pokušavao da se "opere".

"Nenad me je zvao u toku žurke kako bi me upoznao sa jednom devojkom, a ona je imala velike grudi i pitao me "Spaho šta bi ti njoj uradio", a ja sam rekao "Polizao bi je", ali je to bilo zezanje", rekao je Spaho i dodao:

"Nemam snage da je.em, ali imam dug jezik", rekao je i naveo da je sve bila šala.

