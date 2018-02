DŽINOVIĆ ZAMENIO FRANCUSKU ZA SRBIJU: Haris prodao stan u Kanu, kupuje vilu na Dedinju!

Pevač i njegova supruga Melina u poslednje vreme su samo jednom godišnje odlazili na Azurnu obalu, pa su iskoristili to što su se tamo udvostručile cene nekretnina i napravili odličan posao

Haris Džinović i njegova supruga Melina prodali su luksuzan stan u Kanu od 100 metara kvadratnih, a sad planiraju da kupe vilu na Dedinju.



Prema rečima našeg izvora, pevač se na taj korak odlučio jer je na Azurnu obalu odlazio samo jednom godišnje, i to na porodična druženja sa Slavicom Eklston, pa nije imao interes da mu nekretnina zvrji prazna.

- Haris i Melina obožavaju Francusku, naročito Kan. Pevač odavno ima francusko državljanstvo, a u njihovoj državi je i zdravstveno osiguran. Naravno, kako zakon nalaže, on svake godine tamo uredno plaća i porez. Dok su se Džinović i Melina zabavljali, po nekoliko puta godišnje su odlazili u Kan, gde je pevač već imao svoj stan. Kada su se venčali, a potom i dobili ćerku Đinu i sina Kana, po nekoliko meseci su boravili u tom stanu.

Međutim, kada su deca porasla i pošla u školu, situacija se promenila, pa je porodica Džinović sve manje vremena provodila u Francuskoj - priča naš izvor blizak folkeru.

foto: Dragana Udovičić

HARISOVE NEKRETNINE

- stan u Parizu - kuća u Sarajevu - stan na Bežanijskoj kosi



S obzirom na to da je taj stan ustupao prijateljima koji su turistički boravili u Kneževini Monako, pevač je rešio da ga proda i novac uloži u vilu na Dedinju.

- Kada je stavio sve na papir, shvatio je da mu se više isplati da boravi po hotelima i da proda stan jer su se cene nekretnina tamo udvostručile. On je to iskoristio i uzeo debele pare. Poslednje dve godine Melina i on su u potrazi za idealnom kućom u Beogradu. Najviše im se dopada Dedinje i tu žele da se presele sa Bežanijske kose, gde trenutno žive. Melina će biti zadužena za uređenje novog doma - završava naš sagovornik.

foto: PrintScreen



I Džinović je pre izvesnog vremena potvrdio da mu više nije potreban stan u Kanu.

- Melina i ja volimo da putujemo. Ali besmisleno je imati stanove po celom svetu. Više se isplati boravak u hotelima - rekao je Haris.



Inače, pevač ima stan u Parizu, kuću u Sarajevu i stan u Beogradu.



Pokušali smo da stupimo u kontakt s Džinovićima, ali su bili nedostupni.



LJILJANA STANIŠIĆ - Foto: PrintScreen; Dragana Udovičić; Reuters

foto: Drgan Kadić



Obilazio nekretnine PREDRATNA VILA U ELITNOM KVARTU

Ekipa emisije „Paparaco lova“ snimila je Harisa Džinovića kako razgleda zemljište i kuće na Dedinju. Pevača je najviše privukao plac s predratnom vilom koji se nalazi u blizini stana njegovog kolege Šabana Šaulića. On je tada bio oduševljen, ali još nije poznato da li se za njega i odlučio. Melina je razgledala istu nekretninu.

foto: Reuters/Ahmed Jadallah



Milioner bacio oko EKLSTON ŽELEO STAN

Haris Džinović se godinama druži sa Slavicom Eklston, bivšom ženom vlasnika Formule 1 Barnija Eklstona. Njegovi agenti merkali su Džinovićevu nekretninu u Kanu. - Barni ima najlepšu vilu na francuskoj obali i nekoliko stanova po Monte Karlu, Kanu i Nici. Rekao sam Džinoviću da Barniju proda stan, ionako su se njegovi agenti raspitivali, ali mislim da ga je prodao drugim ljudima - rekao nam je Džinovićev prijatelj.

Kurir

Autor: Kurir