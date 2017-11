(VIDEO) UČESNICA PAROVA OTKRILA DETALJE VEZE SA CECINIM SINOM: Veljko me je prevario sa Lunom Đogani!

Učesnica šeste sezone najgledanijeg rijalitija "Parovi" Marijana Marković, otkrila je neke nepoznate detalje iz svog života.

Ona je rekla da je bila u vezi sa sinom naše popularne pevačice Svetlane Cece Ražnatović, Veljkom Ražnatovićem.

foto: PrintScreen

"Pisao mi je na Fejsbuku i mislila sam da je to lažni profil, pa sam mu tražila da me pozove. Onda sam mu prepoznala glas i shvatila da je to on. Dogovorili smo se da se nađemo u jednom tržnom centru, posle smo otišli do kafića i tamo smo se prvi put poljubili. Bili smo pet dana u vezi i svi su u školi pričali o tome da sam ja sa Veljkom", pričala je Marijana i dodala da je nakon toga on na svom Fejsbuku objavio da je u vezi sa Lunom Đogani.

"Rekao mi je da on voli da menja devojke i nakon toga sam ga blokirala", zaključila je učesnica Parova.

(Kurir, Foto:Dragan Kadić)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(VIDEO) VELJKO ZASPAO U ANASTASIJINOM KREVETU: Pokušala je da ga probudi, a njegova reakcija ju je razbesnela!

Kurir

Autor: Kurir