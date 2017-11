KOMŠIJA GORAN OTKRIO SVE O MARKU DNK: Evo zbog čega je policija pretresala njegovu kuću!

Marko Kocić je pre nekoliko dana izbačen iz "Zadruge” zbog nasilničkog ponašanja.

Da ovakvi njegovi postupci nisu retkost, otkriva taksista Goran Ranković iz sela Dubnica nadomak Svilajnca, prvi komšija sada već bivšeg učesnika rijalitija.

"Odmah moram da kažem da sa Markom nikada nisam imao direktan sukob, ali sam uvek za istinu! U Dubnici je poznato da Marko voli da popije koju čašicu više, a tada postaje nasilan i u stanju je svašta da uradi. Zbog takvog ponašanja pravio je velike probleme i babi i dedi, sa kojima je dugo živeo. Neretko je i njih maltretirao, a nekoliko puta je digao ruku na dedu. Na kraju se deda udavio u bunaru, što je bila velika tragedija za čitavu Dubnicu", počinje priču Goran i otkriva da je Marko navodno tužen i zbog krađe.

"On je tužen i zbog toga što je krao puške, metke, akumulatore, kasetofone, a ukrao je i jedan skuter. Akumulator je ukrao seoskom učitelju, a ja sam bio svedok u tom slučaju. Prisustvovao sam kada je policija pretresala njegovu kuću i kada je u velikom zamrzivaču pronašla srne koje je lovio na crno. Tada su mu ispod kreveta pronašli i lovačku pušku", uverava nas Goran, koji ima objašnjenje za to što Kocić do sada nije kažnjen.

foto: Printskrin Youtube

"Marko se nekako uvek izvuče. On ume da se smiri kada treba, tako da do sada nije osuđivan", kaže komšija Goran, koji ne krije da redovno vozi Markovu majku kod njegovog brata Nikole u Specijalnu bolnicu za psihijatrijske bolesti „Gornja Toponica” nadomak Niša.

"Marko je takođe bio tamo, ali se izvukao", zaključio je Goran. Kada smo pozvali Marka Kocića da iznese svoju stranu priče, on se iznenadio, a potom je sve negirao.

"Nije istina da je policija bila kod mene, niti da sam bilo šta ukrao! Sve je čista laž! Ja sam odmalena bio miran i povučen. Nikada se nisam tukao, a kada bih prisustvovao nekoj tuči, uvek sam se povlačio na stranu", kaže Marko, koji ne može sebi da oprosti što je nasrnuo na novinara Milana Miloševića, zbog čega je bio primoran da napusti „Zadrugu”.

"Kada bih mogao da vratim vreme, nikada ne bih tako postupio. Sa Milanom sam se lepo slagao, čak smo razmenjivali cigarete. Prvi put u životu mi se dogodilo nešto takvo. Želim da se vratim u „Zadrugu”, da budem sa Divnom, koja mi mnogo nedostaje. Dajem časnu reč putem vaših novina da nikada neću nasrnuti ni na koga. Kunem se u ćerku da ću biti miran i da ću se samo šaliti i zabavljati. Ja sam Milana ipak samo povukao za ruku, za razliku od Anđele Veštice, koja je Jelenu Golubović čupala za kosu i udarala je u stomak", uverava Marko, koji otkriva i da je pokrenuo proces u centru za socijalni rad kako bi povratio starateljstvo nad ćerkom Kristinom.

"Bio sam u centru za socijalni rad i rekli su mi da će mi vratiti Kristinu. Sve će biti u redu, a dao sam i izjavu da će ako se kojim slučajem vratim u rijaliti, deda preuzeti brigu o Kristini", kaže Kocić.

foto: Printscreen

(Kurir/Alo, Foto:Printscreen)

