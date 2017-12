IZJAVOM DA NE MOŽE BEZ 2.000 EVRA MESEČNO RAZBESNELA JE SRBIJU: Odlučila je da objasni pa napravila još veći haos

Naime, ona je pojasnila zašto joj je toliko potrebno da bi, kako kaže, "normalno" živela.

"Ne možeš da živiš život jedne zvezde, a trošiti 500 evra mesečno. Moj život je skup. Ja se stisnem sa te 2.000 mesečno, to mi je minimum. Hvala bogu, pa pretekne i preko te 2.000 evra, sad će me ljudi mrzeri. Interesantno je što se nikad ne zakače za primanja sportista, fudbalera, pevača, nego im smeta to što ja zarađujem toliko. Nekada sam zarađivala mnogo više. I po pet, šest puta više. Prosto, imala sam sreću da me ljudi zovu, da sam popularna, i da sam vredna. Ja volim da radim. Ništa mi nije teško. I da ustanem rano i da putujem, i da uvek budem doterana. Kada imaš takav odnos prema sebi, prema radu i životu, ko ste vi da mi brojite koliko ja zarađujem", razbesnela se Mančićeva govoreći o tome koliko novca zarađuje na mesečnom niovu.

foto: Luka Šarac

Ona je ispričala taksativno na šta troši novac koji zaradi u jednom mesecu.

"Kamo lepe sreće da većina građana Srbije može da kaže meni treba 1.000, 1.500 evra mesečno za normalan život. A meni normalan život znači. Samo moj infostan je 250 evra. Javna garaža u kojoj se parkiram da ne pričam koliko košta. Da ne pričam koliko me koštaju računi za telefon. Gde god da odeš ti ne možeš da se odvojiš i da jedeš na kiosku. Moraš da odeš u restoran na glasu, a tamo sve košta. Ne možeš da nosiš cipele od Kineza, da ne spominjem frizuru, šminku. Sve to ima svoju cenu. I to kako sada izgledam ima svoju cenu - govorila je Suzana o finansijskoj strani svog privatnog života potpuno otvoreno, te dodala da se trudi čak i da uštedi na nekim stvarim, te nosi modele domaće proizvodnje na kompenzaciju."

Mančićeva je priznala i to da joj Simon pomaže oko mesečnog budžeta. Kad zaškripi šarmantna voditeljka se biznismenu iz Grčke obrati za pomoć.

"Pa naravno da mi Simica pomaže. Svaka žena traži neku brigu, neku pažnju i neku sigurnost. Postoji crni periodi kad ti ništa ne ide od ruke, ne ide ti u životu i misliš sada ćeš da crkneš. Misliš: "Ajde da legnem u grob i da završimo sa tim više". Naravno da će u takvim situacijama, ako te čovek voli, a može, da ti pomogne", objasnila je Suzana u emisiji "Pres Pretres".

foto: Damir Dervišagić

(Kurir.rs)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Suzana Mančić: Ovo su cipele za seks

Kurir

Autor: Kurir