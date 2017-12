DALILA MUJIĆ SE RASPLAKALA: Otac mi nije oprostio vezu s Mladenom!

Dalila Mujić otkrila je na poligrafu da je bila u svađi s ocem Husom jer on nije mogao da prihvati njenu vezu s Mladenom Vuletićem.

Prema rečima pobednice prošle sezone „Parova“, problem nije bio u tome što se zabavljala s pravoslavcem, nego što je on loše govorio o pogibiji muslimana u Srebrenici.

- Otac nije mogao da mi oprosti što sam bila s Mladenom i njegovo vređanje Srebrenice. Evo, i Dejan (sadašnji muž, prim. aut.) je pravoslavac, ali njega gleda kao svog sina. Prosto je najbitnije da l‘ si čovek ili nečovek - rekla je Dalila na poligrafu.

Starleta je otkrila i kako je izgledao njen prvi susret sa ocem posle dužeg vremena:

- Uhvatila me bila jaka trema. Kupili smo nov auto, gde ćemo, šta ćemo - ajmo do Bosne, idemo kod babe, pa nek bude kako bude. Došli smo tamo, on me zagrlio, ja zaplakala, on malo tužan, ništa mi nije rekao osim da je glasao za mene.

Plašila sam se susreta s njim jer ga nisam ni videla ni čula devet meseci, tek posle sam saznala da je on zvao dok sam bila u rijalitiju da mi čestita Bajram. Svi su bili kod njega, Dejan i njegovi drugovi, i svi su bili oduševljeni kako ih je primio, da je jedan dobar čovek.



