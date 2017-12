OLIVER DRAGOJEVIĆ DANAS SLAVI 70. ROĐENDAN: Otkrio je KAKVIM NEVEROVATNIM SPLETOM OKOLNOSTI su on i njegov brat dobili ime

Prava proslava očekuje se 15. i 16. decembra u splitskoj Spaladium Areni, kada će Oliver Dragojević nastupiti uz brojne goste na koncertu pod nazivom ''Oliverovih 70''.

Oliver se rodio u Splitu 7. decembra 1947. godine, a detinjstvo je proveo u Veloj Luci na Korčuli. Muzičar se u muziku zaljubio još kao dete kad mu je otac Marko poklonio usnu harmoniku. Ipak, nije oduvek maštao da će postati pevač.

- Kad sam bio mali, bio sam siromašan, a sa mnom u školu je išao sin mesara. Jedna cura Hajdi zaljubila se u njega jer joj je donosio šnicle. Zato sam hteo da budem mesar, da joj i ja donesem barem punjene paprike - rekao je za "Jutarnji list" svojevremno.

Prvi nastup imao je na Splitskom festivalu sa 14 godina s pesmicom ''Baloni'', a dve godine kasnije počeo je profesionalno da se bavi muzikom kao pevač i klavijaturista splitske grupe ''Batali''.

Nedavno je otkrio i kako je dobio ime.

- Moja mama je poznavala ljude koji su se bavili čitanjem i pisanjem, pa ih je pitala za savet. Za pokojnog brata su rekli da se zove Aljoša. Rekli su - neka se zove Aljoša i to je za Istok i ako ostanu Rusi, a u slučaju da dođe do sr**a, daj drugom sinu zapadno ime, pa sam ja dobio - Oliver. Tako smo dobijali imena u doba Hladnog rata - objasnio je on.

Kao mlad radio je i kao moler, kao ispomoć stricu, ali posao mu je bio fizički zahtevan pa je od njega brzo odustao.

Uprkos slavi koju je vrlo brzo stekao svojim hitovima, Oliver je uvek živeo skromno, u svojoj kućici uz more, daleko od glamura.

