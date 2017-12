PEVAČ RADE JOROVIĆ ZA KURIR: Izmerili su mi IQ 167!

Rade Jorović karijeru je započeo pre više od 40 godina. U ispovesti za Kurir pevač otkriva da su ga svojevremeno optuživali da je nacionalista, da je na neke nastupe morao da ide pod policijskom pratnjom, ali i da je natprosečno inteligentan!



Rade je pre pevačke karijere radio kao mašinbravar, a još kad je bio vojnik radio je test inteligencije.

- Ne volim da se hvalim time. Ali izmerili su mi koeficijent inteligencije od 167. Valjda je tačno - kroz smeh kaže Rade i dodaje da mu je u životu uvek bila najpreča porodica, supruga Ivanka i sinovi.



Nacionalista



- Ženu sam upoznao dok sam nastupao u banji Trepči. Dolazila je na moje nastupe. Imamo dva sina, starijeg Duška, koji živi u Čačku i od koga imam unuka Viktora. Mlađi sin Đorđe je trener i sada živi u Kataru. Nadam se da će i on uskoro da se oženi, ima devojku stjuardesu. Voleo bih još unučića i da neko nasledi moj talenat i moje pesme - ponosno priča pevač.

Talentovani Dragačevac proslavio se 1982. pesmom „Selo moje lepše od Pariza“. Zbog popularizacije srpske narodne nošnje i šajkače u spotovima, među kojima je i spot za pesmu „Žene vole oficire“, etiketirali su ga kao nacionalistu.

- Ako me neko zove nacionalistom, to ne smatram uvredom, to je dobro. To znači da je čovek visokog morala i da ceni svoje, ali i tuđe. Od ljudi poput mene niko ne treba da se plaši - kaže pevač, koji je u vreme raspada Jugoslavije bio nepoželjan u mnogim mestima.

- Prilikom proslave pravoslavne Nove godine u Podgorici, kolege i ja smo doživeli neprijatnosti. Na aerodromu su nas sačekali novinari i pitali da li smo naterani da dođemo. Odgovorio sam da je Crna Gora ognjište mnogih koji su došli da pevaju, pa da sam i ja godinama živeo u Tivtu. Onda su nas odveli u hotel u Zeti, što dalje od Podgorice. Tu sam počeo malo da se plašim incidenata. Kada smo krenuli na trg, naš autobus je pratila vojna policija i sve vreme, dok smo pevali, oni su nas čuvali. Ipak, sve je prošlo u najboljem redu, mada su sutra u novinama osvanuli naslovi da je Nova godina prošla u znaku četnika, a tu su, pored mene, pevali i Tozovac, Ekstra Nena i druge kolege - kaže Rade i dodaje da je i u Hrvatskoj doživeo neprijatnosti.

Plemenit narod



- Tamo su me ljudi lepo primili, stvarno nemam zamerki. Ali nađe se neko da kaže: „Što ste pozvali onog četnika?“. I što bi me sad Hrvati zvali kada se boje da će imati problema?! A kroz Srbiju šetaju svi i svi su dobrodošli, što mi je drago. Pokazujemo da smo plemenit narod i ponosim se - zaključuje pevač.

Hit Otkrio dugo čuvanu tajnu KAKO JE NASTALA PESMA „ŽENE VOLE OFICIRE“

- Bio sam sa suprugom napolju i dunuo je neki vetar, pa sam je zagrlio. S obzirom na to da sam tada, u vreme raspada Jugoslavije, imao pištolj za pojasom, njoj je pištolj zasmetao. Tada sam smislio stih „Voli mala njenog oficira, voli kad je pištolj oko struka dira“. Onda sam razmišljao kakva bi to pesma mogla da bude, malo šaljiva da ne uvredi nikoga, a da pomiri sve. Tada je nastao hit „Žene vole oficire“ - kroz smeh priča Jorović, koji je tokom raspada Jugoslavije na mnogim veseljima bio nepoželjan: - Jedan deda je na ispraćaj unuka hteo mene da zove, ali su rekli da ja pevam nacionalističke pesme. Onda je on rekao: „Ako ne zovete Rada, neću izaći iz kuće.“ Potom je sve goste isterao iz šatora. Pevao sam mu, a on mi na kraju dao 500 maraka.



