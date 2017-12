UŽASNO SE PLAŠIM TOGA: Sofija Milošević otkrila zbog čega ne želi brak sa Ademom Ljajićem!

Jedna od najuspešnijih srpskih manekenki, Sofija Milošević, nakratko je, zbog poslovnih obaveza, došla u Boegrad, dok ju je dečko, fudbaler Adem Ljajić, čekao u Italiji. Iako su već duže vreme zajedno, oni su vezu obelodanili pre godinu dana, ali ona otkriva da o braku ne razmišlja.

"Samo nemojte da me pitate za venčanje, užasno se plašim toga. Mislim da nisam dovoljno zrela za to, iako imam toliko godina koliko imam. Danas ljudi ulaze u brak ne razmišljajući. Pogledajte samo u Srbiji koliko se ljudi mladih venča, a pritom ne razmišlja da to bude na duge staze. Ubrzo se razvedu i tako ukrug. Za mene je brak ozbiljna i krupna stvar. Kada to budem uradila, smatraću da to radim za ceo život, tako da polako, ne žurim još sa tim", kaže Sofija, koja trenutno ne razmišlja ni o potomstvu.

Beautiful Bali #tb #bali#indonesia A post shared by SofijaMilo (@sofijamilo) on Dec 7, 2017 at 8:50am PST

"Polako, deca će doći. Lepe i uspešne majke postoje i u tridesetim godinama, a ne samo u dvadesetim. Treba da budete dovoljno spremni za dete, a to znači da imate vremena da mu se maksimalno posvetite u svakom smislu te reči", objašnjava manekenka.

Kako žive na dve adrese i u dve države, zanimalo nas je da li su Adem i ona ljubomorni.

"Pored Adema niko ne sme da mi se udvara. Ali da se razumemo, veza ne bi mogla da opstane ako nema poverenja, a u našem slučaju postoji ogromna doza, tako da kod nas nema mesta za ljubomorne scene. S druge strane, ljubomora kod nas postoji u nekim normalnim granicama, ukoliko bi prešla te granice ne bi mogla da opstane ljubav. Adem i ja se redovno čujemo putem Skajpa, uključimo kamere i razgovaramo", objašnjava Sofija.

Sofiju često na društvenim mrežama možemo videti kako čita srpsku literaturu, poput Iva Andrića i Meše Selimovića, te nas je zanimalo da li je to samo trik kojim se služi kako bi se predstavila u drugačijem svetlu.

💕💞💕 A post shared by SofijaMilo (@sofijamilo) on Sep 25, 2017 at 8:37am PDT

"Knjige čitam od malih nogu, čak je bilo trenutka kada mi je majka branila da ih čitam jer sam zaboravljala na domaće zadatke koje je trebalo da uradim. Stalno je krila nove knjige u kući kako ih ne bih uzela da čitam", poručuje Miloševićeva.

Svet modelinga oduvek prati mračna tajna da se iza zatvorenih vrata na kastinzima manekenkama nude razne druge opcije među kojima su poslovi prostitutki i eskort dama.

"Hvala bogu, nikada nisam imala nepristojnih ponuda. Devojke u svetu modelinga, a pogotovo u Njujorku, jako su zaštićene u smislu da ih agenti šalju isključivo na kastinge gde to ne može da im se dogodi. Imala sam situacija gde su flertovali sa mnom, ali nisam im davala nikada povoda za nešto više. Ignorisala sam takve ispade i trudila se da budem profesionalna do kraja", kaže manekenka.

Legacy ⚡️⚡️⚡️ A post shared by SofijaMilo (@sofijamilo) on Sep 28, 2017 at 8:56am PDT

(Kurir/Blic, Foto:Dragan Kadić)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(VIDEO) SVI PRIČAJU O NJENOM VRELOM TELU: Sofija Milošević ovako zateže svoju guzu!

Kurir

Autor: Kurir