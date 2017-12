(VIDEO) VIDEO JE NJEN SEKS SA MARKOM: Mirelin dečko ušao u Parove, branio PEROVIĆA, a njena reakcija je NEVIĐENA!

Zbog seks skandal u "Parovima" i eksplicitnih snimaka Mirele Lapanović i Marka Perovića, Mirela je doživela nervni slom.

Najveći šok bio je ulazak čoveka koji je osvojio Mirelino srce, a koji je nebrojano puta spominjan u rijalitiju protekla dva dana.

Prema Nešinim rečima, ušao je kako bi utešio Mirelu, pružio joj podršku, ali i sklonio je od Milutina Radosavljevića Milija. Međutim, ona nije želela da razgovara sa njima.

"Ne želim da pirčam sa čovekom koji podržava Marka Perovića, koji je podelio snimak meni iza leđa. Ja nisam znala da taj snimak postoji. Ne približavaj mi se, ne želim da razgovaram sa tom", vikala je učesnica

Pošto je odbila kontakt sa njim, Neša se vratio u emisiju i prokomentarisao Perovićev postupak:

"Ona je sada veoma povređena. Može da se ljuti sada na mene, ali smatram da Marko ne stoji iza ovoga, on sigurno nije dao taj snimak. Marko je dobar momak" rekao je momak Mirele Lapanovića.

"To mi je Marko uradio, moram da izađem odavde! Nisam dobro! Nešo, molim te, vodi me! Shvataš šta je uradio! Želim odavde, nije mi dobro! Ne ostavljaj me! Ubiću se, kunem ti se! Zamisli kako je mojima sad, zamisli moju decu u školi! Želim samo da idem, ja ću se ubiti! Ili ovde ili napolju, gde god. Marko Perović me pokopao!", ponavljala je izbezumljena Mirela.

Neša joj je rekao da joj je 100 puta rekao da ne ulazi u rijaliti.

Međutim, i Marko Perović je bio veoma besan što je pušten snimak, i tvrdio je da to nema veze s njim.

"Je l' se vi sprdate sa mnom? Da ispadne da sam ja pustio snimak? Provaliću vrata!", besneo je Perović.

