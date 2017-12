(FOTO) NEKADA JE KIJA UŽIVALA U LJUBAVI SA REPEROM STRUKOM, I TADA JE IZGLEDALA DRASTIČNO DRUGAČIJE! Kladimo se da je ne biste prepoznali!

Da je Kristina Kija Kockar slaba na poznate momke, a posebno na pevače govori i činjenica da je pre Pinkove zvezde Slobe Radanovića bila u ljubavi sa reperom Ognjenom Kostićem Strukom. Naime, Kristina je pre nekoliko dana u razgovoru sa Milanom Miloševićem priznala da je bila u vezisa reperom, kao i da je on bio njena velika ljubav.

- On i ja smo bili... On je bio moja velika ljubav. Ja sam mislila da ti je to Slobodan rekao, au, majko moja. Evo, ekskluzivno da ti kažem, on je jedina poznata ličnost sa kojom sam bila, sve ostalo nije tačno. Da li me zezaš da to znaš? Jedino kada sam ušla, pomislila sam na njega. Sigurno mi se smeje sada. Mi smo se voleli, bili smo u velikoj ljubavi, živeli smo zajedno. To je bila velika ljubav, ali nam nije uspelo - prisetila se Kija, a otkrila je i to da se Sloba i Struka poznaju, te da je njenom još uvek zakonitom suprugu reper uvek bio trn u oku.



Kija se 2010. godine pojavila i u Strukinom spotu za pesmu ''Kao san'', a tada je izgledala potpuno drugačije.

Pogledajte spot u kojem se Kija pojavila sa svojim dečkom pre više od sedam godina:

